Estratégias de negociação para quando o Bitcoin cair

Comprar na baixa e vender na alta é o princípio da negociação de bitcoin. A negociação envolve a tentativa de prever mudanças de preços analisando a indústria como um todo e os gráficos de preços em particular, em oposição ao investimento, o que implica manter o Bitcoin a longo prazo. O mercado de bitcoin, como todos sabemos, é altamente instável.

O valor de uma moeda pode disparar para alturas nunca antes vistas em um dia e depois despencar para quase nada no dia seguinte. Por causa dessa volatilidade, é um desafio prever quando investir e como lucrar com os movimentos do mercado. No entanto, existem algumas táticas de negociação que você pode empregar quando o valor do Bitcoin diminui que podem ajudá-lo a lucrar mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Essas técnicas serão abordadas neste artigo, juntamente com uma explicação de como elas funcionam.

Negociação de Bitcoin

Como o bitcoin é um dinheiro universal que é simples de enviar para qualquer lugar, negociá-lo é simples. O Bitcoin tem um limite de entrada extremamente baixo. Mesmo a verificação geralmente não é necessária para a negociação de bitcoin. Investidores e especuladores são atraídos para a negociação por causa do forte aumento nos preços do bitcoin para se beneficiar. As rápidas oscilações de preço do Bitcoin, a natureza global e as negociações ininterruptas o tornam um tipo interessante de negociação. No entanto, é crucial compreender e ter em mente os perigos associados à negociação de bitcoins.

Existem duas divisões principais no comércio de bitcoin. A primeira envolve a compra de bitcoins em uma bolsa com a intenção de eventualmente revendê-los com lucro. Os servidores correspondentes de trocas de bitcoin, que podem ser instáveis, são amplamente utilizados nesse processo. A segunda maneira de negociar bitcoins é baseada em especular sobre as mudanças de preço sem realmente reter o dinheiro. Uma conta para negociação de CFD é usada para praticar esta estratégia.

O que determina o preço do Bitcoin?

É crucial compreender o que impulsiona o valor do Bitcoin antes de examinar as várias técnicas de negociação que podem ser aplicadas quando seu preço cai. A oferta e a demanda de criptomoedas determinam seus preços porque muitas delas não são apoiadas por ativos tangíveis como o ouro. O preço de uma criptomoeda aumenta à medida que mais pessoas a compram. Como o oposto também é verdadeiro, quando a demanda diminui, o preço também diminui.

Por isso, é fundamental monitorar notícias e eventos que possam impactar a oferta ou demanda de uma determinada moeda. Por exemplo, se uma criptomoeda receber boas notícias, como o anúncio de uma nova colaboração ou produto, isso pode aumentar a demanda e aumentar o preço.

Como alternativa, imagine que uma criptomoeda seja alvo de más notícias, como uma falha de segurança ou ação legal. Nesse caso, isso pode resultar em uma queda na demanda e uma redução do preço.

Riscos na negociação de Bitcoin:

Investir em Bitcoin e outras criptomoedas tem inúmeras vantagens, mas também existem alguns riscos a serem observados.

Uma significativa é que o preço pode cair a qualquer momento, custando dinheiro (se você bloquear essa perda vendendo em tal momento). Além disso, dado que a maioria das criptomoedas não são apoiadas por nenhum ativo físico e ainda são relativamente novas e não comprovadas, investir em criptomoedas envolve algum risco.

A volatilidade do mercado é outro item a ser lembrado, principalmente na hora de negociar. Você pode obter um ganho ou perda financeira significativa em um curto período de tempo, porque os preços podem flutuar rapidamente.

Estratégias para quando o preço está baixo:

Podemos explorar vários métodos de negociação que podem ser utilizados quando criptomoedas como o Bitcoin sofrem declínios de preços, agora que temos uma compreensão básica de como as coisas funcionam e quais fatores influenciam seu valor.

Venda a descoberto:

Uma das técnicas mais utilizadas quando o preço do Bitcoin cai é a venda a descoberto. Você empresta dinheiro de outra pessoa e o vende imediatamente na esperança de comprá-lo de volta com desconto e devolvê-lo ao proprietário original.

Digamos, por exemplo, que você preveja um declínio futuro no preço do bitcoin. Você pode emprestar Bitcoin a curto prazo de um corretor, vendê-lo imediatamente e esperar comprá-lo novamente a um preço reduzido. Caso o custo diminua, você lucrará! Você terá que comprar a criptomoeda de volta a um preço mais alto se o preço aumentar, o que sem dúvida resultará em perda de algum dinheiro.

Apesar das recompensas potenciais, este é um método de alto risco que deve ser usado apenas por traders experientes.

Cobertura:

Hedging é uma tática diferente que você pode empregar quando o preço do Bitcoin cair. Usando esse método, você pode comprar e vender vários ativos simultaneamente para reduzir seu risco. Por exemplo, você pode vender alguns contratos futuros de Bitcoin enquanto compra alguns. Dessa forma, você pode lucrar com os contratos futuros negociados, mesmo que o preço do Bitcoin diminua. No entanto, você lucrará com seu investimento se o preço aumentar.

Os ganhos desta técnica serão menores do que os do short, mas é menos perigoso. Embora você ainda possa perder dinheiro ou ganhar menos dinheiro do que faria com vendas a descoberto, é uma excelente rede de segurança para ativos extremamente voláteis, como criptomoedas.

Dar um tempo:

Ganhar dinheiro pode ser difícil quando o mercado está instável e os preços estão mudando rapidamente. Nessas circunstâncias, pode ser preferível fazer uma pausa e esperar que o mercado se acalme antes de tentar novamente.

Isso não significa que você deva abandonar completamente a criptomoeda; em vez disso, significa que, antes de tomar qualquer decisão importante, você deve dedicar algum tempo para refletir sobre a situação. É crucial ter um objetivo e um plano de longo prazo para evitar que você fique excessivamente desmoralizado quando as coisas inevitavelmente ficarem difíceis.

Conclusão:

Apesar da imprevisibilidade dos preços do Bitcoin e de outras criptomoedas, há uma variedade de táticas de negociação de bitcoin que você pode empregar para ganhar dinheiro mesmo quando os preços caem. Esteja atento aos perigos associados à negociação e empregue apenas estratégias com as quais você se sinta à vontade. Faça sua lição de casa, acompanhe os assuntos atuais e tenha um plano de backup para o caso de algo dar errado.