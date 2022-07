Estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo recebem material escolar e Bolsa Auxílio Permanência

Trabalho do governo Ronaldo Lopes atende desde crianças até Educação para Jovens e Adultos

O Prefeito Ronaldo Lopes e a Secretária Cíntya Alves entregaram nesta sexta-feira, 29 de julho, material escolar e cartões do Programa Bolsa Auxílio Permanência para estudantes da rede pública municipal.

A solenidade realizada no ginásio da sede da Secretaria Municipal de Educação beneficia todos os 8.692 alunos e alunas da Semed Penedo com o kit escolar que inclui uma bolsa para as crianças da Educação Infantil.

Os estudantes do Ensino Fundamental e da Educação para Jovens e Adultos (EJA) também foram contemplados com material escolar, exceto a bolsa.

A entrega foi prestigiada por servidores da Semed, secretários municipais e os vereadores Bili Marques, Rodrigo Regueira, Irmão João, Val da Banana, Rogério dos Peixoto, Denys Reis e Roberto da Farmácia.

Bolsa Auxílio Permanência

Além da entrega simbólica do material que será distribuído integralmente nas escolas (veja cronograma inicial no final da notícia), o governo Ronaldo Lopes iniciou hoje a distribuição do cartão do Bolsa Auxílio Permanência.

O programa de distribuição de renda para alunos e alunas da EJA assíduos às aulas contempla inicialmente 460 estudantes, mas poderá ser ampliado para mil beneficiários com o reforço de R$ 100,00 (cem reais) por mês, conforme anunciou Ronaldo Lopes.

O agricultor Enoque Raimundo da Silva recebeu o cartão do prefeito Ronaldo Lopes e da Secretária Cíntya Alves ao lado da diretora da Escola Municipal Hanna Bertholet, Elineide Batista.

Aos 68 anos, Enoque foi localizado em sua casa, na comunidade Chã da Lagoa, durante busca ativa realizada pela Semed para incluir quem nunca esteve em uma escola ou abandonou os estudos.

“Eu que mal sabia riscar meu nome, hoje já faço sem passar vergonha”, disse Enoque durante a solenidade, confessando para a reportagem da Secom que também melhorou em ‘fazer contas’ e começa a descobrir a leitura, ainda ‘titubeando’.

“Eu sou muito grato pela oportunidade que estou recebendo agora. Nunca pensei que fosse aprender a ler e escrever com essa idade”, revela o produtor de macaxeira que estuda em um dos anexos da Escola Hanna Bertholet, unidade com 204 matriculados na EJA.

A ampliação da oferta do ensino é prova do compromisso do governo Ronaldo Lopes com a população que mais precisa das ações do poder público, conforme destacou o vereador Rodrigo Regueira em seu pronunciamento.

Para desbloquear o cartão do Bolsa Auxílio Permanência e ter acesso ao saldo/extrato, o beneficiário deve acessar o link da Sinconcard.

Sobre a continuidade da entrega do material escolar, a Semed inicia o cronograma na próxima quarta-feira, 03 de agosto, na Escola Municipal Barão de Penedo.

Na manhã de quinta, 04, a entrega acontece na Escola Arlindo Ferreira e no período da tarde será feita na Escola Manoel Tavares. Estudantes da Escola Josef Bergmann recebem seu kit na manhã de sexta, 05, e os da Escola Helena de Oliveira no período da tarde.

A Semed Penedo informa o calendários para as demais unidades será informado posteriormente e que o pai ou responsável pelo estudante precisa apresentar comprovante de matrícula e o CPF ou RG para receber material escolar.

