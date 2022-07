Estudantes de escolas de Penedo são orientados sobre combate à homofobia

Palestras fazem parte da programação da Semana da Diversidade

Secom PMP

Ações educativas de combate à homofobia estão sendo realizadas para alunos e alunas de escolas da Prefeitura de Penedo.

As palestras realizadas nesta sexta-feira, 16, acontecem no Theatro Sete de Setembro mostrando que atitudes homofóbicas impactam na permanência e na vida dos estudantes LGBTQIA+.

As atividades fazem parte do 4º Seminário Penedense da População LGBTQIA+ que tem como tema “População (IN) Visibilizada, Direitos Violados”, evento realizado pelo Grupo Gay de Penedo com o apoio do governo Ronaldo Lopes.

Para o palestrante Roberto da Silva, professor de sociologia, “uma das possibilidades pertinentes de enfrentamento da homofobia é o investimento em educação para a diversidade, perspectiva em que se insere a palestra”.

A programação será concluída amanhã (sábado, 16), com a Parada da Diversidade Sexual do Baixo São Francisco, celebração cujo ponto de concentração Praça 12 de Abril, orla ribeirinha de Penedo, a partir das 16h30.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte