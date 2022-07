Etapas para instalar e configurar o WSUS no Windows Server 2019

Serviços de atualização do Windows Server (WSUS) é um tipo de serviço de atualização que permite a distribuição de atualizações, correções e outras versões disponíveis no Microsoft Update. O principal benefício de usar o WSUS é que ele gerencia as atualizações de um local central; isso oferece uma visão geral das atualizações instaladas na rede.

O Windows Server Update Services (WSUS) permite que os administradores instalem as atualizações mais recentes de produtos da Microsoft. Você pode gerenciar com eficiência e instalar facilmente as novas atualizações ao instalar isso. A tarefa importante de um administrador de sistema é manter os computadores cliente e servidor atualizados com as atualizações mais recentes.

Se você não sabe como instalar o WSUS no Windows Server 2019, este artigo o ajudará.

Como instalar e configurar o WSUS no Windows Server 2019

Este artigo discutirá como você pode instalar e configurar o WSUS no Windows Server 2019.

Instale o WSUS no Windows Server 2019

Para instalar o Windows Server Update Services (WSUS) no Windows 2019, siga as etapas fornecidas-

Em primeiro lugar, faça logon no servidor Windows 2019 no qual o servidor WSUS deve ser instalado; além disso, deve ser membro do grupo Administradores Locais.

Agora, abra Gerenciador do Servidor e clique Gerenciar e Adicionar Funções e recursos . Agora, clique em Próximo .

Depois disso, uma página de tipo de instalação selecionado é exibida. Aqui, selecione o Instalação baseada em funções ou em recursos opção e clique em Próximo .

Agora, uma página de Seleção de Servidor é exibida. Aqui verifique o nome do servidor e clique em Próximo .

Na página de funções do servidor, selecione o Serviços de atualização do Windows Server opção.

Clique em Adicionar recursos nele e clique em Próximo .

No Selecionar recursos página, deixe todas as opções para Predefinição e clique em Próximo .

Uma página do Windows Server Update Services é exibida; Clique em Próximo .

Selecione os Conectividade WID e Serviços WSUS na página de serviços de seleção de funções e clique em Próximo .

Agora, você deve fornecer um local específico para armazenar as atualizações. Selecione o local das atualizações e clique em Próximo .

Você será dirigido para Função de servidor Web (IIS) ; clique Próximo .

Todos os serviços de funções são configurados automaticamente para instalar o Servidor Web (IIS), então clique em Próximo .

Por fim, clique em Instalar para instalar o Windows Server Update Services.

Quando a instalação do WSUS estiver concluída, clique no botão Iniciar tarefas pós-instalação .

Agora, aguarde a conclusão da configuração e clique em Perto . Isso instalará o Windows Server Update Services no seu PC.

Observação- O tamanho da pasta na qual as atualizações são armazenadas pode eventualmente aumentar, portanto, você deve manter as atualizações em outra unidade, não na unidade C.

Configurar o WSUS no Windows Server

Após instalar o WSUS, você pode configurar ou organizar o servidor WSUS usando o assistente de configuração do servidor. Aqui, você configurará algumas opções importantes do WSUS. Siga as etapas fornecidas para configurar o WSUS no servidor Windows-

Abra o Assistente de Configuração do Windows Server Update Services. Abrir Consola WSUS, Clique em Opções e depois clique em Assistente de configuração do servidor WSUS .

Você verá um Antes de você ser página que informa o que você precisa antes de iniciar a configuração. Aqui, clique em Próximo.

Agora, clique novamente em Próximo dentro Programa de Aperfeiçoamento do Microsoft Update .

Agora você tem que escolher Servidor upstream –

Sincronizar de Atualização da Microsoft- Isso permite que você baixe todas as atualizações do Microsoft Update.

Sincronizar de outro Windows Server- Isso permitirá que você baixe as atualizações de um servidor WSUS existente. Você tem que dizer o nome do servidor e o número da porta.

Aqui, selecionamos Sincronizar de Atualização da Microsoft e clique em Próximo .

Agora, especifique o servidor proxy; isso também pode ser feito de duas maneiras-

Você pode inserir o nome do servidor proxy e o número da porta e especificar as credenciais para se conectar ao servidor proxy.

Suponha que você queira a autenticação básica para o usuário que se conecta ao servidor proxy. Nesse caso, você deve clicar em Permitir a autenticação básica (senha em texto não criptografado) .

Quando terminar com o servidor proxy, clique em Próximo .

Agora, um Conectar à página do servidor upstream parece; Clique no Iniciar conexão botão, e após a conclusão, clique em Próximo .

Você deve escolher em qual idioma deseja que suas atualizações sejam baixadas.

Se você optar por baixar as atualizações em todos os idiomas, verá as atualizações em todos os idiomas no console do WSUS.

Se você deseja que suas atualizações sejam baixadas apenas em alguns idiomas, clique em Baixe atualizações apenas nestes idiomas . Agora, selecione os idiomas que deseja suas atualizações e clique em Próximo .

Você será dirigido para Escolha os produtos página, onde você seleciona os produtos para os quais deseja as atualizações. Você também pode escolher produtos individuais ou grupos de produtos da lista de produtos. Após selecionar os produtos, clique em Próximo .

Depois disto, Escolha a página de classificações parece. Aqui selecione as classificações necessárias e clique em Próximo .

Agora, no Definir agendamento de sincronização você deve escolher se deseja sincronizar manualmente ou automaticamente-

Sincronizar manualmente – Você terá que iniciar o processo manualmente no Console de administração do WSUS. Além disso, você precisa executar a sincronização manualmente todas as vezes.

Sincronizar automaticamente – O próprio servidor WSUS sincronizará automaticamente nos intervalos específicos. Você também pode selecionar os intervalos de tempo.

Após isso, clique em Próximo .

Agora, marque a caixa de seleção para Iniciar sincronização inicial e depois clique em Próximo .

Clique em Terminar e o WSUS está finalmente configurado.

Definir configurações de política de grupo para WSUS

Após a instalação e configuração do WSUS, em seguida, você deve definir as configurações de política de grupo para atualizações automáticas. Para fazer isso, siga os passos indicados-

Abra o Gerenciamento de políticas de grupo console. Agora abra o GPO já criado ou crie um novo.

Vamos para Configuração do computador e depois clique em Políticas e visite Modelos Administrativos .

Clique em Componentes do Windows e depois clique em Atualizações do Windows .

Clique duas vezes em Configurar atualizações automáticas e Permitir isto.

Debaixo de Agendar dia de instalação selecione o dia em que a atualização será feita.

Agora, clique em Aplicar e depois OK .

Agora, defina o local do serviço de atualização da Microsoft na intranet. Para habilitar a política, clique em Habilitado .

Especifique o serviço de atualização e o servidor de estatísticas. Clique em Aplicar e depois OK para salvar as alterações.

Este artigo abordou a instalação e configuração do WSUS no Windows Server 2019. Você pode instalar e configurar os serviços de atualização do Windows Server seguindo as etapas acima.

