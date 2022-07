Euro 2022 feminina: Inglaterra, Suécia, Alemanha e França garantem vagas nas semifinais

A Euro 2022 Feminina continua a entreter e surpreender enquanto as equipes lutam entre si para chegar à fase semifinal do torneio. Inglaterra, Suécia, Alemanha e França, melhores classificadas em seus grupos, venceram Espanha, Bélgica, Áustria e Holanda, respectivamente, para avançar das quartas de final.

INGLATERRA 2-1 ESPANHA

Mesmo com a diferença de qualidade entre aas equipes, a Espanha mostrou seu valor e sufocou a Inglaterra no primeiro tempo, restringindo-a a apenas um chute. A meio-campo Aitana Bonmati e a diligente ala Mariona Caldentey lideram na frente e atrapalham os padrões de jogo praticados da Inglaterra.

No entanto, apesar de ter aberto o placar e ter todo o domínio da posse de bola, a Espanha não conseguiu encontrar a vantagem no terço final. Ella Toone aproveitou a cabeçada de Russo e mandou a bola para dentro do gol para empatar.

Isso levou a partida para a prorrogação. A Espanha perdeu a bola no limite de seu terceiro defensivo, o que permitiu à Inglaterra continuar pressionando até fazer 2 a 1 na prorrogação.

Alemanha 2-0 Áustria

A Alemanha superou seus adversários, independentemente de sua qualidade desde o início do torneio, e se estabeleceu como o favorito claro para uma vitória recorde no 9º Campeonato da Euro. Eles venceram a Áustria confortavelmente nas quartas de final e até agora não sofreram um único gol no torneio.

No entanto, foi um jogo mais acirrado do que muitos esperavam. Klara Buhl aproveitou a bola de uma zagueira austríaca e cruzou para a área, onde Alexandra Popp, em seu quarto gol em quatro jogos, deixou a bola de forma desinteressada para a chegada de Lina Magull, que marcou para abrir o placar.

Popp teve seu momento nos minutos finais da partida, quando a tentativa da goleira austríaca Manuela Zinsberger de sair pela zaga saiu pela culatra. A alemã não hesitou em roubar a bola e fazer o gol.

Até agora, o time alemão enfrentou muito poucos chutes e ainda menos chutes no alvo. Sua linha de ataque está bem equilibrada e a cobertura defensiva fornecida por Lena Oberdorf no meio-campo cria uma plataforma muito segura para seu jogo criativo.

França 1-0 Holanda

A França finalmente quebrou sua maldição nesta competição. Elas sufocaram a Holanda nas quartas de final para alcançar a sua primeira semifinal em torneio desde 2012.

As francesas encheram o gol com chutes e de alguma forma conseguiram não marcar no tempo regulamentar, graças a um desperdício de finalização e heroísmo da goleira holandesa. No entanto, a persistência do time finalmente valeu a pena no primeiro tempo da prorrogação, quando a Holanda sofreu um pênalti.

Kadidiatou Diani derrubou Dominique Janssen na área. A joga foi inicialmente ignorada pela árbitra Ivana Martincic, mas um pênalti foi dado após uma verificação do árbitro assistente de vídeo. Van Domselaar chegou a tocar na bola no pênalti de Perisset, mas não conseguiu evitar o gol da zagueira, que assinou com o Chelsea em junho.

Suécia 1-0 Bélgica

Os adversários da Inglaterra, a Suécia, ficaram frustrados até o minuto final dos 90 completos contra a Bélgica nas quartas de finais. A ação de retaguarda da Bélgica resistindo a onda após onda de ataques suecos foi um espetáculo para ser visto.

A Suécia precisou de 33 tentativas para finalmente se destacar e marcar um gol. A goleira da Bélgica Nicky Evrard teve o torneio de sua vida, pois ela se manteve forte no gol e talvez seja a maior razão pela qual a Bélgica avançou até agora no torneio.

Apesar de ter se classificado para as semifinais, a Suécia ainda não não conseguiu convencer neste torneio. Especialmente quando o COVID se espalha pelo campo e tornar os principais jogadores indisponíveis para a seleção.

O que esperar das semifinais da Euro 2022?

Inglaterra x Suécia

A Inglaterra chega à semifinal com a Suécia em alta confiança depois de mostrar um lado diferente do seu jogo na vitória nas quartas de final sobre a Espanha. Sua força em profundidade e opções do banco foram uma parte importante de sua tentativa de vencer seu primeiro grande torneio.

Por outro lado, a Suécia – a equipe europeia mais bem classificada não impressionou na vitória sobre a Bélgica. Uma equipe com talento ofensivo como Kosovare Asllani, Stina Blackstenius e Fridolina Rolfo realmente deveria estar fazendo mais. E é isso que a Suécia promete para as semifinais.

Cheia de jogadas mais dinâmicas e rápidas, essa será uma partida acirrada. Por este motivo, as casas de apostas estão a oferecer bons odds e promoções. Visite o melhorsitedeapostas.pt para saber mais sobre essas oportunidades.

Alemanha x França

A Alemanha venceu oito dos 12 Campeonatos Europeus Femininos até o momento – mas não entrou neste torneio como um dos favoritos. A única equipa que ainda não sofreu golos, ela venceu a Dinamarca, Espanha, Finlândia e depois a Áustria nas quartas-de-final por um resultado total de 11-0.

A França, no entanto, é uma equipe promissora. Tal como a Suécia, teve 33 oportunidades, mas marcou apenas uma vez. Eles estavam animados no primeiro tempo, menos no segundo tempo, e bem novamente na prorrogação.