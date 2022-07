No mercado desde 2014, a Evolucional recruta novos talentos para diversas áreas e funções. A empresa, que atua oferecendo simulados e avaliações para escolas em todo o Brasil por meio de Inteligência Artificial, oferece chances para as áreas de Comercial, Supply Chain entre outras.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se os cargos de Assistente Administrativo, Assistente de Vendas, Consultor(a) Comercial, Assistente de Supply Chain e Product Owner. Com requisitos que variam de acordo com a posição desejada, as vagas são para atuação em Porto Alegre (RS), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Brasília (DF) e Recife (PE), mas há também chances para trabalho remoto.

As oportunidades são para contratação no regime CLT e os aprovados receberão, ainda, uma série de benefícios, como Plano de Saúde, Plano Odontológico, acesso ao Gympass, Vale Refeição e Parceria com a Flora Energia. Ainda, eles terão a oportunidade de trabalhar em um ambiente que preza pela diversidade, pelo aprendizado e pela evolução constante de todos os colaboradores.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir a lista completa de oportunidades e obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação.

Sobre a empresa

A Evolucional atua desde 2014 oferecendo simulados e avaliações para escolas em todo o Brasil. Por meio de Inteligência Artificial, a empresa fera dados precisos sobre o conhecimento dos alunos, ajudando as instituições de ensino na transformação da gestão pedagógica.

A companhia já soma mais de 4 milhões de avaliações aplicadas e mais de 4.500 instituições atendidas, se destacando pelo alto rigor pedagógico presente em suas soluções, pelo atendimento às escolas e pelo uso de dados precisos para uma gestão de resultados.