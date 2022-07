Faça uma captura de tela falsa para o Facebook, bate-papos, WhatsApp Tudo 2022

Você quer criar uma captura de tela falsa para brincar com seus amigos ou familiares? Existem vários criadores de capturas de tela falsas disponíveis on-line, com os quais você poderá criar capturas de tela falsas de tudo o que quiser. Você encontrará um gerador de captura de tela para criar capturas de tela falsas ou tweets falsos, bate-papos e mensagens, passagens aéreas e outros.

Você pode facilmente gerar capturas de tela falsas se quiser brincar com alguém ou apenas se divertir mostrando uma captura de tela. Neste artigo, listaremos alguns geradores de captura de tela para você criar capturas de tela falsas para quase tudo.

Quer criar capturas de tela falsas de uma postagem no Facebook que não existe? Você pode usar geradores de captura de tela falsos disponíveis on-line para fazer capturas de tela de postagens, eventos, status de relacionamento, curtidas e comentários em postagens e muito mais. Você pode usar o gerador de captura de tela fornecido abaixo-

Gerador de captura de tela falsa para bate-papo do Messenger

Se você quiser fazer uma captura de tela falsa do bate-papo do messenger, também poderá fazer isso. Você pode enganar alguém criando um bate-papo no messenger que será semelhante ao bate-papo original do Facebook. Usando o gerador de captura de tela falso para bate-papo do messenger, você pode criar qualquer conversa com quem quiser. Você pode usar os geradores de captura de tela fornecidos abaixo para gerar capturas de tela falsas-

Faça uma captura de tela falsa para o bate-papo do WhatsApp

Usando o gerador de captura de tela falsa, você também pode gerar capturas de tela falsas para o bate-papo do WhatsApp. Usando um gerador de captura de tela falso, você pode fazer a tela de bate-papos falsos com quem quiser. Abaixo estão alguns geradores de captura de tela falsos para criar uma captura de tela falsa para o WhatsApp Chat-

Gerador de captura de tela falsa para postagem e bate-papo no Instagram

Você encontrará vários geradores de captura de tela on-line, usando os quais cria uma captura de tela falsa para postagens e bate-papo do Instagram. Capturas de tela falsas geradas usando esses geradores de captura de tela falsas serão semelhantes a postagens e bate-papos reais no Instagram.

Para criar capturas de tela falsas de bate-papos e postagens no Instagram, você pode usar o gerador de capturas de tela abaixo-

Gerador de captura de tela falsa para e-mail

Se você quiser brincar com seus amigos com uma captura de tela falsa de um e-mail falso, poderá fazer isso com a ajuda de um gerador de captura de tela falso. Você pode criar e-mails falsos com o endereço de e-mail do remetente, data e corpo da postagem. Você pode usar o gerador de captura de tela fornecido para criar uma captura de tela falsa-

Gerador de captura de tela falsa para notícias, revistas e jornais

Você pode usar um gerador de captura de tela falso para notícias, revistas e jornais se quiser brincar com seus amigos com uma captura de tela de notícias suas ou com alguma capa de história falsa. Você encontrará vários geradores de captura de tela para o mesmo propósito. Além disso, você pode selecionar seu modelo, criar seu título e história e mostrá-lo aos seus amigos.

Capa de revista falsa

Jornal

Notícias de última hora falsas

Gerador de notas e faturas falsas

Se você deseja gerar contas ou faturas falsas para qualquer finalidade, também encontrará um gerador para criar contas falsas. Essas faturas podem ser usadas para diversos fins, como para reivindicar suas despesas ou as compras que você fez, ou outros. Abaixo estão alguns geradores falsos que você pode usar para criar contas e recibos falsos de qualquer coisa, incluindo restaurantes, compras on-line ou qualquer outra coisa.

Gerador de passagens aéreas falsas

Existem geradores de bilhetes de avião falsos que você pode usar para brincar com seus amigos sobre sua viagem a lugares que você não visitou. Você pode gerar capturas de tela falsas para o seu voo e personalizar tudo, incluindo seu destino, local de partida, etc. Você usa o gerador de passagens aéreas falsas fornecido abaixo-

Gerador de captura de tela falso para mensagens de texto no Android e iPhone

Há também um gerador de captura de tela falso para criar conversas falsas no Android e iPhone. Se você quiser fazer uma brincadeira com seus amigos criando uma conversa falsa com alguém, você pode usar esses geradores de captura de tela falsos fornecidos abaixo-

Para Android-

Para iPhone

Palavras finais

Estes foram alguns Faça capturas de tela falsas – Geradores falsos 2022 que você pode usar. Listamos geradores de captura de tela falsos para postagens do FaceBook, postagens e bate-papo do Instagram, tweets do Twitter, notícias falsas, mensagens e outros. Você pode usar as ferramentas mencionadas acima neste artigo para brincar com seus amigos com capturas de tela falsas do que quiser.

