Facape aplica provas do Vestibular de Medicina 2022/2 neste domingo (10)

A Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (Facape) realiza neste domingo, dia 10 de julho, a aplicação das provas do Vestibular 2022/2 de Medicina. Essa é a primeira edição do processo seletivo direcionado exclusivamente para o curso de Medicina.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas terá início às 9h20, e terá duração de quatro horas. Os locais de prova serão exclusivamente na cidade de Petrolina (PE).

Os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 9h. Conforme a Facape, não será permitida a entrada de candidatos após o horário estabelecido.

A Facape também orienta sobre alguns cuidados de biossegurança em relação à covid-19, como uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool gel em todas as salas. Todas as recomendações acerca da aplicação da prova estão disponíveis no edital. Acesse aqui.

Conforme o edital, a prova será composta por uma redação e por questões objetivas sobre as disciplinas do ensino médio: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, História, e Geografia. Ao todo, serão 50 questões, além da redação.

Vagas e resultado

A divulgação do resultado do Vestibular de Medicina 2022/2 está prevista para o dia 23 de agosto. Os selecionados deverão se matricular nos dias 29 e 30 do mesmo mês. De acordo com o edital, a oferta da Facape é de 30 vagas para o curso de Medicina.

As inscrições para bolsistas poderão ser feitas de 23 de agosto a 13 de setembro. Já para quem usar as notas do Enem, o prazo para as inscrições será do dia 8 ao dia 22 de novembro.

Acesse o site da Facape para mais detalhes.

