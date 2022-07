Facape publica resultado preliminar do Vestibular 2022/2

A Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (Facape) publicou hoje, dia 14 de julho, o resultado preliminar do Vestibular 2022/2. Portanto, os participantes já podem consultar as listas provisórias de classificação por meio do site da instituição.

Os candidatos interessados em contestar o resultado provisório poderão interpor recursos a partir dessa sexta-feira (15). Os recursos serão recebidos até o dia 18 de julho. A interposição de recursos deve ser feita on-line, por meio do site da Facape.

A publicação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 19 de julho. Os convocados para as matrículas deverão realizar o registro acadêmico de forma presencial, na Central de Atendimento ao Discente da Facape, de acordo com a modalidade de ingresso prevista no edital.

Como foi a seleção?

De acordo com o edital, a seleção contou com três modalidades de ingresso: Convencional ou Bolsista; Portador de Diploma; e Transferência Externa.

A classificação dos inscritos na primeira modalidade foi feita a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, puderam se inscrever os candidatos que fizeram uma das edições do Enem dos últimos 10 anos e que tenham obtido média acima de 300 pontos e nota acima de zero na prova de redação. Houve também a possibilidade da seleção via histórico escolar.

Para a modalidade Portador de Diploma, a Facape exigiu que o candidato tenha diploma de curso de graduação em qualquer área. Já a modalidade de Transferência Externa exigiu que o candidato esteja matriculado em alguma instituição de ensino superior veiculada ao MEC.

De acordo com o edital, a oferta total da Facape para o Vestibular 2022/2 é de 564 vagas para ingresso ainda neste ano. O edital estabelece ainda que as vagas são para os cursos de Direito, Economia, Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Gestão da Tecnologia da Informação e Serviço Social.

