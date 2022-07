Fanatee abre vagas para área de tecnologia

A Fanatee, empresa especializada no desenvolvimento de jogos de palavras e Braintainment, anunciou a abertura de vagas para a área de tecnologia. As chances são destinadas a pessoas com ou sem experiência, interessadas em conquistar um espaço no mercado e desenvolver uma carreira na indústria de jogos on-line.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Product Manager, Game Designer, UX Designer, UI Designer, Software Engineer Fullstack, Game Producer, Mobile Store Growth Specialist, entre outros. Há, ainda, chances para profissionais da área de pessoas, com interesse em atuar como analista de recursos humanos e estagiário de recursos humanos.

A empresa busca profissionais que compartilhem de seus valores e queiram, efetivamente, fazer parte de um time que conta com muita disposição e grande capacidade técnica e colaborativa. As vagas são para atuação remota, de modo que é essencial que o profissional tenha disponibilidade para exercer sua função na modalidade home office.

Além de permitir a candidatura de profissionais de todas as regiões brasileiras, a empresa oferece a seus contratados salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, dentre eles plano de saúde, plano odontológico, participação nos lucros e resultados, apoio ao desenvolvimento de carreira e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site https://fanatee.com/#careers para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.

No endereço é possível, ainda, obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação, assim como conhecer um pouco mais sobre a empresa em si.