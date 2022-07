Fatecs encerram período de inscrição para o Vestibular 2022/2

Após prorrogação, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) encerram o período de inscrição para o Vestibular 2022/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 15h de hoje.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, através do site da Fatec. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição cujo valor é de R$ 91.

Estudantes de baixa renda puderam solicitar a isenção da taxa. De acordo com o edital, puderam pedir o benefício pessoas que já concluíram o ensino médio ou que estão concluindo através da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e que têm renda familiar mensal de até dois salários mínimos per capta. O resultado já está disponível no site do vestibular.

Provas presenciais

Após dois anos, as Fatecs realizarão a aplicação de provas presenciais. O Vestibular 2022/2 será aplicado no dia 17 de junho. Os inscritos poderão consultar os cartões, com os horários e os locais de provas, a partir do dia 14 de junho.

De acordo com o edital, as provas do Vestibular 2022/2 das Fatecs serão compostas por uma redação e por 54 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas do ensino médio.

Ao todo, as Fatecs estão ofertando 17.615 vagas para mais de 80 cursos superiores de tecnologia. As vagas são para as 75 unidades das Fatecs no estado de São Paulo (SP).

O vestibular terá bônus de inclusão social na classificação dos candidatos. Desse modo, estudantes afrodescendentes receberão bônus de 3% sobre as notas, e estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas terão o acréscimo de 10% de bônus. Aqueles que se encaixam nas duas situações terão direito a um bônus de 13%.

A publicação do resultado final do Vestibular 2022/2 está prevista para o dia 27 de julho, a partir das 15h.

