Fatura do Nubank no débito automático: aprenda a fazer e obtenha vantagens

O Nubank atendeu a pedidos de diversos clientes que queriam facilitar o pagamento de suas faturas de cartão de crédito. Com tantas contas, é comum acabar se perdendo em alguns pagamentos, inclusive com cartão. Agora, porém, esta é uma realidade passada para os usuários do roxinho. Confira o passo a passo para colocar a fatura do Nubank no débito automático.

Na matéria desta segunda-feira (25) do Notícias Concursos, você verá que o novo recurso permite o pagamento automático dos débitos do cartão de crédito. Isso garante que o valor seja retirado diretamente da conta do usuário na data de vencimento acordado com a fintech. Então, veja o passo a passo para colocar a fatura do Nubank no débito automático.

Passo a passo para ativar a fatura do Nubank no débito automático

Os usuários do roxinho (cartão de crédito Nubank) podem ativar essa opção pelo app. Ao acessar sua conta digital, basta seguir estes passos:

Na tela inicial do aplicativo Nubank, toque no ícone no canto superior esquerdo;

Selecione “Cartão de Configuração”;

Ative a opção “Débito Automático na Fatura” e pronto!

Quando o recurso estiver ativado, o pagamento será feito automaticamente na data de vencimento da próxima fatura. O agendamento ocorre sempre pela manhã. Portanto, se algo der errado, o cliente só precisa acessar o aplicativo no final do dia e concluir o pagamento manualmente.

Para pagar a fatura no débito automático é preciso ter atenção com a conta

O Nubank recomenda que os clientes tenham o saldo total do pagamento da fatura do dia anterior. Portanto, pode-se garantir que o pagamento do débito automático não causará transtornos.

Vale ressaltar que se você quiser pagar antecipadamente, por meio de boleto bancário, seu débito automático será suspenso até o próximo mês. Então, você mesmo terá que pagar manualmente. Já que o boleto pode demorar até 3 dias úteis, suspendem-se os débitos automáticos do mês para evitar pagamentos em duplicidade.

A fatura do Nubank no débito automático é uma forma de facilitar a vida dos usuários e garantir que as contas estejam em dia. Portanto, não há risco de esquecer a data e pagar juros.