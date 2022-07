Ferreira Costa abre vagas de emprego pelo Brasil

A Ferreira Costa anunciou recentemente novas oportunidades de contratação na empresa. É importante que os interessados a uma das vagas ofertadas, verifiquem quais são as qualificações exigidas. Veja abaixo a disponibilidade para cada região.

Ferreira Costa anuncia vagas a serem preenchidas na empresa

A Ferreira Costa teve sua fundação em 1884 e se tornou pioneira no setor de material de construção no Nordeste, decoração, acabamento, bricolagem e jardinagem. A primeira loja inaugurou na cidade pernambucana, Garanhuns, mas atualmente há unidades em Recife, Caruaru, Natal, João Pessoa, Aracaju e Salvador.

A empresa já possui um quadro de colaboradores com mais de três mil pessoas, e recentemente, através do site de oportunidades Vagas.com, a instituição anunciou novas oportunidades. Veja abaixo.

Supervisor de Vendas (Natal);

Assistente de E-commerce (Recife);

Op de Caixa (Aracaju);

Aux de Depósito (Natal);

Supervisor de Relacionamento (Rio Grande do Norte);

Vendedor (Natal);

Analista de Recursos Humanos Generalista (Cabo de Santo Agostinho);

Encarregado de Atendimento (Rio Grande do Norte);

Motorista (Aracaju);

Aprovador de Crédito (Garanhuns);

Encarregado de Prevenção de Perdas (Garanhuns);

Atendente (João Pessoa);

Programador de Computador (Recife);

Analista Contábil (Recife);

Atendente (Rio Grande do Norte);

Analista de Dados (Recife);

Auxiliar de Serviços Gerais (Recife);

Supervisor de Recursos Humanos (Natal);

Supervisor de Vendas (Recife);

Supervisor de Frente de Loja (Recife);

Montador Automotivo (Aracaju).

Realize sua candidatura

As oportunidades descritas acima são apenas algumas das ofertadas pela Ferreira Costa. Os requisitos e qualificações necessários para cada vaga estão na descrição de cada cargo. Para conferir os requisitos e realizar a candidatura, acesse o link do participante.

