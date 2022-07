FGTS: Caixa termina de pagar o lucro de 2021 aos trabalhadores

As contas relacionadas ao Fundo de Garantia renderam cerca de 5,83% em 2021, ou seja, quase o dobro da poupança. Com a conclusão do pagamento, foram distribuídos cerca de R$13,2 bilhões do FGTS aos trabalhadores de todo o país.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 106,7 milhões de trabalhadores brasileiros que tinham saldo em 31 de dezembro de 2021 receberam o benefício. O pagamento do lucro relacionado ao fundo é garantido por lei. Ele tem como objetivo ampliar a rentabilidade do trabalhador.

Quem possui uma conta no fundo recebe uma parcela do lucro do FGTS, além de receber a taxa referencial (TR) e cerca de 3% de rendimento anual. Vale ressaltar que quanto maior o saldo do trabalhador no período final de dezembro, maior a parcela do lucro do fundo. Por exemplo, quem possuir mil reais de saldo, receberá R$27,49.

A porcentagem relacionada ao lucro do FGTS perdeu da inflação do período. No entanto, rendeu mais que a poupança, cujo rendimento foi de 2,99%. Ela recebe uma influência direta da taxa de juros básica (Selic). Por exemplo, com a Selic de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% do valor.

Lucro do FGTS

O lucro do FGTS está relacionado a aplicações e investimentos em saneamento, habitação, saúde e infraestrutura. No período de 2021, o lucro líquido do fundo foi de 13,3 bilhões, resultado de R$39,3 bilhões em receitas e de R$26 bilhões em despesas. Dessa maneira, o Conselho Curador do Fundo de Garantia tomou a decisão de distribuir 99% deste valor aos trabalhadores.

Consulta do saldo do FGTS

O trabalhador que deseja realizar uma consulta do seu saldo do FGTS, deve verificar o extrato do fundo. Para tal, ele pode utilizar o aplicativo do FGTS da Caixa Econômica Federal para Android e iOS. Pouco tempo atrás podia-se pesquisar suas informações a partir do site do banco, no entanto, o atendimento sobre o fundo migrou para os apps da instituição.

Para utilizar o aplicativo, o trabalhador deve se cadastrar com suas informações pessoais e informar o Número de Inscrição Social (NIS). Para saber seu número, ele pode consultar o extrato do FGTS, a sua carteira de trabalho, ou cartão cidadão. Depois, é só criar uma senha de seis dígitos.

Quem já possui o cadastro no aplicativo, deve informar o número de seu CPF e a sua senha. Dessa maneira, o trabalhador tem acesso ao aplicativo do FGTS e pode fazer a consulta se recebeu parte dos lucros do fundo relativos ao ano de 2021.

A pessoa que não puder fazer a consulta pela internet deve ir a uma agência da Caixa e pedir o extrato do fundo no balcão de atendimento. Vale ressaltar que o banco envia a cada dois meses o extrato referente ao saldo no endereço disponibilizado pelo trabalhador.

Quem mudou de endereço precisa ir à uma agência do banco ou ligar para o número 0800-726-0101 e informar sua nova localidade. Dessa maneira, ao entrar em contato com a instituição financeira, o trabalhador poderá observar quanto tem de saldo.

Direito a parte dos lucros

Os trabalhadores que tinham saldo positivo em 31 de dezembro de 2021 têm direito à participação no lucro do FGTS. Os depósitos foram finalizados no presente momento, embora a estimativa era a de que a Caixa iria distribuir o dinheiro até o final de agosto. Deve-se observar que só é possível sacar o crédito se estiver de acordo com as regras do fundo de garantia.

Neste caso, o trabalhador poderá retirar o dinheiro se for despedido sem justa causa, em término do contrato por prazo determinado, rescisão por falência, falecimento do empregador, rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior, aposentadoria, situação de urgência ou gravidade, suspensão do trabalho avulso, entre outros.

A distribuição de parte dos lucros obtidos pelo FGTS é uma boa oportunidade de obter um maior ganho relativo ao saldo do trabalhador. Com o objetivo de incrementar seus rendimentos, o trabalhador obtém um saldo a mais em suas contas. Dessa maneira, ele pode retirar esse saldo no caso de ter uma conta de aniversário, ou retirar o dinheiro de acordo com as regras estabelecidas pelo fundo, já mencionadas.