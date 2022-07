FGTS: Não quero realizar o saque extraordinário de até R$1 mil, o que fazer?

O saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já foi liberado para mais de 42 milhões de trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas vinculadas ao Fundo de Garantia.

Todavia, a modalidade é facultativa ao trabalhador. Sendo assim, caso não queira resgatar a quantia de até R$ 1 mil é possível informar a Caixa Econômica Federal em seus canais de atendimento.

Os valores já caíram na conta. O que fazer?

Os depósitos, encerrados no dia 15 de junho, foram realizados nas Contas Poupanças Sociais Digitais do Caixa Tem, abertas em nome de cada trabalhador. Caso queira se desfazer do crédito, é preciso realizar o procedimento até 10 de novembro.

De todo modo, se o trabalhador não movimentar os valores no aplicativo até 15 de dezembro, os mesmos retornarão devidamente corrigidos as contas do FGTS. Vale ressaltar que após o desfazimento do crédito não tem como voltar atrás.

Como consultar o FGTS?

Confira o passo a passo de como realizar a consulta pelos dois canais:

Pelo site:

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento.

Pelo aplicativo:

Baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Para finalizar, clique em “Confirmar”.

Contudo, há um prazo para que os valores sejam sacados, até 15 de dezembro deste ano.