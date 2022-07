Fornecimento de energia elétrica é restabelecido em dez municípios

A Equatorial aumentou o efetivo de turmas em operação para atender ao aumento de ocorrências provocado pelas fortes chuvas que atingem diversas regiões de Alagoas, desde o último fim de semana. Segundo um levantamento feito pela Distribuidora, aproximadamente 90% dos clientes que estavam sem o fornecimento de energia elétrica por questões de segurança, já tiveram…

A Equatorial aumentou o efetivo de turmas em operação para atender ao aumento de ocorrências provocado pelas fortes chuvas que atingem diversas regiões de Alagoas, desde o último fim de semana. Segundo um levantamento feito pela Distribuidora, aproximadamente 90% dos clientes que estavam sem o fornecimento de energia elétrica por questões de segurança, já tiveram o serviço restabelecido.

Entre os municípios que estão em condição normal estão Major Izidoro, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Atalaia, Satuba e Cajueiro, Santana do Mundaú, Jacuípe, União dos Palmares e Coruripe. Se por ventura essas cidades registrarem casos isolados de interrupção, os clientes devem registrar as ocorrências nos canais de atendimento da Equatorial disponíveis 24 horas.

Com relação aos municípios de Murici, São José da Lage, Rio largo, Branquinha e Capela, a Equatorial segue em atuação para normalizar o fornecimento em sua totalidade, já que existem ocorrências mais generalizadas, em decorrência de inundações ou necessidade de recomposição das redes elétricas, que foram danificadas ou até levadas pela força da água.

A distribuidora reforça que todo o efetivo de engenheiros, técnicos e eletricistas permanecerão de plantão até que a situação climática seja normalizada. A concessionária não medirá esforços para que todos os clientes tenham o fornecimento de energia restabelecido.

Para o gerente de relacionamento com o cliente Carlos Morais, no contexto de enchentes, o risco de choques elétricos aumenta mais ainda, pois há a presença da água, um condutor de eletricidade. “Nossas equipes seguem empenhadas e por questões de segurança foi necessário realizar o desligamento emergencial em algumas localidades e por isso pedimos a compreensão da população alagoana para enfrentarmos essa situação delicada e tão logo o nível das águas diminua iniciaremos a operação para normalizar o fornecimento nesses locais afetados”.

“Durante as enchentes é necessário redobrar os cuidados. No caso de inundações dentro de residências ou estabelecimentos, a pessoa não deve ter contato com as instalações elétricas. Além de desligar os disjuntores internos para evitar curtos-circuitos. São pequenas ações que podem evitar acidentes graves ou até mesmo fatais”, complementa o gerente.

Registro de ocorrências

Para formalizar ocorrências junto à Distribuidora, os clientes deverão entram em contato pelo número 0800 082 0196 (chamada gratuita e originada a partir de celular), também é possível fazer o registro pelo site al.equatorialenergia.com.br e pela assistente virtual Clara, que atende pelo WhatsApp no número 82.2126-9200. Por esse canal, o cliente deve abrir o chamado por mensagem de texto, não sendo possível enviar imagens ou áudios. Basta seguir o diálogo com a Clara, para ter a solicitação concluída.

Em caso de acidentes com poste ou ao encontrar um fio de energia elétrica solto na rua, a empresa orienta que não se aproxime, faça o isolamento da área, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 e acione imediatamente a Equatorial pelo 0800 082 0196.