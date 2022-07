Fotos no WhatsApp desfocadas? Saiba como recuperá-las

Você já identificou em alguma conversa privada ou em grupo no WhatsApp algumas fotos enviadas que ficaram desfocadas? Normalmente isso acontece quando o mensageiro não consegue localizar a mídia no dispositivo.

Quando você recebe uma imagem no WhatsApp e deleta ela do seu celular, na conversa em que a mídia foi enviada a mesma fica com aspecto embasado, sem nitidez. Para recuperá-la, é preciso que seja enviada novamente.

No entanto, caso esteja com o backup ativo, é possível buscar pela foto no Google ou no iCloud. Assim, caso tenha feito o download da imagem e deletado o arquivo do seu dispositivo, ainda é possível localizá-lo na nuvem.

Contudo, para evitar que isso se repita, é possível habilitar a opção de salvar automaticamente as mídias enviadas pelo mensageiro no seu celular. Veja como a seguir:

Abra o WhatsApp; Acesse as configurações; Em seguida, selecione a aba “Conversas”; No Android, toque na opção “Visibilidade de mídia”. No iOS, selecione o campo “Salvar no Rolo da Câmera”.

Pronto! Após ativar essa configuração, todas as imagens recebidas no WhatsApp já serão salvas na sua galeria. Vale ressaltar que também é possível ativar o download automático de vídeos e áudios.

Veja como desativar as notificações do WhatsApp no computador

Para as pessoas que usam o WhatsApp Web com frequência, é interessante manter as notificações do mensageiro ativadas no computador. No entanto, em caso de distração ou excesso de mensagens, é importante saber desativá-las.

O procedimento é simples e prático, basta acessar as configurações do WhatsApp pelo computador e seguir o passo a passo abaixo.

Como desativar as notificações do WhatsApp Web?

Abra o WhatsApp Web;

No canto superior esquerdo, clique no ícone de “Três pontos”;

Em seguida, acesse a aba de “Configurações”;

Na aba selecionada, roque em “Notificações”;

Feito isso, você pode desativar outras notificações específicas que estavam marcadas previamente, como “Sons”, “Notificações de área de trabalho” ou “Pré-visualização de mensagem”;

Caso queira desativar todas as notificações, marque a opção “Silenciar todas as notificações” ou “Silenciar notificações e reações”;

Por fim, selecione por quanto tempo você quer manter o silêncio e clique em “Silenciar notificações” para confirmar a operação.

Como silenciar conversas no WhatsApp Web?

Caso esteja recebendo mensagens de um contato ou grupo específico, saiba que é possível selecionar as notificações individualmente. Confira a orientação a seguir:

Na área dos chats, selecione a conversa que deseja silenciar; Depois disso, clique no ícone de “Seta” para acessar o menu; Para prosseguir, basta tocar em “Silenciar notificações” e escolher entre “8 horas”, “1 semana” ou “Sempre”.

Como desconectar o WhatsApp Web?

Outra opção para evitar distrações, é sair do WhatsApp Web. Veja como:

Clique no ícone de “Três pontos” na parte superior esquerda; No menu, selecione “Desconectar” e confirme a ação.