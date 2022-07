Franquia de saúde: conheça as opções

As empresas no ramo de saúde tiveram um grande crescimento no período da pandemia, onde os hospitais estavam lotados, as pessoas necessitavam de atendimento médico e não estavam predispostas a estar em locais de grande concentração de público. Por isso hoje, vamos dar opções de franquias de saúde para que você veja se vale a pena.

Franquia KR Saúde

A KR Saúde oferece serviços médicos, odontológicos e de atendimento em domicílio 24 horas por dia. Assim, o cliente pode escolher qual é o tipo de plano que deseja adquirir, podendo ser individual ou coletivo.

A franqueadora dispõe de treinamento para antes de inaugurar a unidade, bem como suporte de marketing, software específico e manual de operações.

Para adquirir uma Franquia KR Saúde, o empreendedor terá direcionamento para os seguintes valores:



Investimento inicial: a partir de R$ 115 mil;

Previsão de faturamento mensal: entre R$ 5 mil a R$ 65 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 24 a 36 meses.

Franquia Consultare

A franquia oferece serviços de consultas com especialidades médicas, exames de laboratório e vacinas. Para tanto, exige um espaço físico grande para atender todos os processos desenvolvidos pela empresa.

Oferece tecnologia de ponta, know-how da marca, apoio em marketing, consultoria e software para processos administrativos.

Assim, para adquirir uma Franquia Consultare, o empreendedor terá direcionamento para os seguintes valores:

Primeiramente, o investimento inicial, a partir de R$ 350 mil;

Previsão de faturamento mensal: entre R$ 250 mil a R$ 500 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 24 a 36 meses.

Franquia Acesso Saúde

A empresa oferece atendimentos médicos e realização de exames com mais de mil opções em suas unidades franqueadas, com uma proposta de atender as pessoas que não têm acesso a um plano de saúde no Brasil.

Assim, a exigência da franqueadora é que o franqueado tenha acima de 25 anos e formação em qualquer área de atuação. Porém, é recomendável que tenha conhecimento sobre a área da saúde.

Dessa forma, para adquirir uma Franquia Acesso Saúde, o empreendedor terá direcionamento para os seguintes valores:

Investimento inicial: a partir de R$ 280 mil;

Previsão de faturamento mensal: a partir de R$ 200 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 a 24 meses.

Franquia Padrão Enfermagem

A Padrão Enfermagem oferece serviços de cuidador de idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais. Procura servir sempre muita excelência e aposta em funcionários que estão dispostos a ajudar os outros.

Ao franqueado, oferece o modelo de negócio em home office, mas com disponibilidade de locomoção para atender a demanda de clientes.

Para adquirir uma Franquia Padrão Enfermagem, o empreendedor terá direcionamento para os seguintes valores:

Investimento inicial: a partir de R$ 26 mil;

Previsão de faturamento mensal: a partir de R$ 3 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 a 24 meses.

Franquia OdontoCompany

A franquia oferece serviços odontológicos em todas as especialidades. Possui mais de 30 anos de existência no mercado e conta com mais de mil unidades em todo o Brasil.

O suporte oferecido pela franqueadora envolve treinamento de gestão, ações de marketing e gerenciamento de processos.

Sabendo disso, para adquirir uma Franquia OdontoCompany, o empreendedor terá direcionamento para os seguintes valores:

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil;

Previsão de faturamento mensal: a partir de R$ 65 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 16 a 20 meses.

Franquia Dr. Exame

Essa franquia oferece serviços de agendamento de consultas médicas em várias especialidades, realiza agendamento de exames e serviços de odontologia. Os agendamentos são feitos com clínicas e hospitais que são parceiros da franquia.

Para adquirir uma Franquia Dr. Exame, o empreendedor terá direcionamento para os seguintes valores:

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil;

Previsão de faturamento mensal: a partir de R$ 90 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 24 a 36 meses.

Franquia Essencial Care

A franquia atua na assistência domiciliar de saúde, com serviços de fisioterapias, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e enfermagem. Assim, oferece também consultas particulares, convênios e órgãos públicos.

Além disso, está há 10 anos no mercado e em franca ascensão.

Para adquirir uma Franquia Essencial Care, o empreendedor terá direcionamento para os seguintes valores:

Primeiramente, um investimento inicial a partir de R$ 78 mil;

Logo após, a previsão de faturamento mensal, a partir de R$ 30 mil;

Previsão de retorno do investimento: a partir de 24 meses.

Por fim, pode-se perceber que as franquias de saúde são uma excelente opção de negócio a se investir, afinal, sempre há público e é uma área de atuação muito importante! Assim, avalie cada uma das empresas apresentadas no post de hoje e pense bem sobre cada detalhe delas.

Certamente será uma boa ideia de investimento e você ainda estará ampliando a rede de atendimento à saúde da sua cidade!