Franquia de suplementos: opções para iniciar

A franquia de suplementos alimentares e esportivos está em amplo crescimento, tendo em vista que são mais de 62 milhões de brasileiros que praticam atividades físicas atualmente. Por isso que, hoje, nós vamos apresentar as melhores opções de para iniciar no ramo.

As franquias existentes oferecem produtos nacionais e importados, que se adequam à maioria dos perfis dos praticantes de exercícios físicos. Entre os modelos de negócios existentes, há muitas variedades para atender os diferentes perfis de franqueados.

Opções de franquias de suplementos

para iniciar no ramo

As opções de franquias de suplementos atendem às necessidades da maioria dos franqueados que estão dispostos a investir neste ramo. Sendo assim, apresentamos na sequência as melhores para se investir:

Brasil Nutri Shop

Esta franquia oferece suplementos alimentares e vitaminas. Criada em 2016, dispõe para o franqueado um modelo de negócio como loja virtual. Desta forma, a unidade franqueadora funcionará no sistema home office, onde não será necessário espaço físico para manter um estoque.

Com mais de 500 unidades espalhadas pelo Brasil, a franquia possui dois centros de distribuição estrategicamente pensados para atender ao cliente: nas cidades de São Paulo e Curitiba.

Assim, para adquirir uma unidade franqueada da Brasil Nutri Shop, as prospecções financeiras são:

Investimento inicial: a partir de R$ 11 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: por volta de R$ 5 mil;

Previsão de prazo de retorno: entre 12 e 24 meses.

SNC

A franquia está voltada para oferecer suplementos nutricionais focados no ganho de massa muscular, emagrecimento e saúde. São mais de 65 lojas distribuídas pelo território brasileiro.

Para o franqueado, são muitas as vantagens de adquirir uma unidade. Entre elas estão o suporte, treinamentos, auxílio na busca de ponto comercial, propaganda e publicidade, além de facilitar o investimento inicial, com financiamento próprio oferecido pela franqueadora.

Para adquirir uma Franquia SNC, é necessário o investimento inicial de R$ 190 mil.

D-Vitaminas

Essa opção de franquia apresenta três modelos de negócio para escolha do franqueado: quiosque, loja física e loja workout (treino). Em sua estrutura, possui loja virtual e lojas físicas no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Santa Catarina.

O processo seletivo para novos franqueados é rigoroso, pois a franqueadora acredita que esta fase é de fundamental importância para manter o sucesso da marca.

Para adquirir uma unidade franqueada da D-Vitaminas, as prospecções financeiras são:

Antes de tudo, o investimento inicial, sempre a partir de R$ 110 mil;

Em segundo lugar, a previsão de faturamento médio mensal, por volta de R$ 25 mil;

Logo após, tem-se a informação sobre a previsão de prazo de retorno, que é por volta de 12 meses.

Dr Shape

A franquia possui mais de 50 unidades espalhadas por todo o Brasil. Oferece a comercialização de suplementos alimentares, roupas fitness e esportivas, acessórios, equipamentos funcionais, entre tantas outras opções de venda.

Para adquirir uma unidade franqueada da Dr Shape, as prospecções financeiras são:

Primeiramente, um investimento inicial, que costuma ser a partir de R$ 175 mil;

Logo após, a previsão de faturamento médio mensal, mas, neste caso, não foi informada;

Por fim, a previsão de prazo de retorno, que tende a ficar entre os 18 e 36 meses.

Flex Nutrition

A franquia Flex Nutrition possui várias lojas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Tem como diferencial, além de vender suplementos nutricionais, possuir a sua própria linha de produtos.

Ao franqueado, oferece três modelos de negócio:

Gym, que funciona como quiosque dentro das academias e shoppings;

Standard, com loja completa e com exclusividade na atuação, em um raio de 2 Km;

Gold, com loja completa e exclusividade de atuação em toda a cidade.

A franquia não disponibiliza dados de investimentos.

Nutri Store

A Nutri Atores, além de oferecer a comercialização de suplementos, possui o diferencial de patrocinar atletas de alto rendimento. Sendo assim, conta com unidades franqueadas distribuídas nas regiões sul, sudeste e nordeste do país.

Aos candidatos a franqueados, a empresa oferece suporte, treinamentos, software de gestão, projetos arquitetônicos, manuais de operações e de abertura, além de manuais técnicos dos produtos comercializados. Por outro lado, a franquia não informa os valores de investimentos necessários.

Porém, não esqueça: para decidir qual a melhor franquia de suplementos, você precisa avaliar bem todas as opções existentes no mercado. Principalmente no que se refere ao atendimento, serviços e produtos oferecidos, relacionamento com os clientes, entre outros.

Por fim, alinhe fatores pessoais como capacidade de investimento e adequação às suas necessidades pessoais. Estude a COF para saber os seus direitos e deveres e, se necessário, procure ajuda profissional.

Temos certeza que qualquer opção apresentada aqui será lucrativa e interessante para que você comece o seu negócio.