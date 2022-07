Franquia de tintas: veja opções para investir

O setor da construção civil teve um crescimento acima do esperado, mesmo na alta da pandemia, e continuou crescendo após esse período. Por isso que hoje, nós vamos indicar opções para investir em franquias de tintas.

Com o isolamento social imposto pela pandemia, as pessoas passaram a olhar as suas casas e perceber como seria possível deixar este espaço muito mais agradável. Dessa forma, o setor de franquias de tintas cresceu consideravelmente, pois nada melhor do que uma boa pintura em casa para deixar os ambientes mais aconchegantes para relaxar.

Assim, propomos algumas opções de franquias de tintas para investir e lucrar.

Opções de franquias de tintas para investir neste nicho de mercado

Sabe-se que o ramo de empresas de tintas está em pleno desenvolvimento e, desta forma, apresentaremos na sequência algumas opções para que você conheça o mercado e, quem sabe, decida investir nele.

Pinta Mundi Tintas

Surgiu como franquia em 2018, sendo pioneira na ABF (Associação Brasileira de Franchising). São mais de 70 unidades distribuídas em 11 estados brasileiros.

A empresa se diferencia das demais por:

Ser uma loja multimarcas;

Possuir preço competitivo, com potencial para cobrir os orçamentos de outras lojas e ainda oferecer desconto adicional;

Ter estoque com alto giro de produtos;

Negociar diretamente com os fornecedores, com a intenção de obter os menores preços, prazos de pagamento e produtos de qualidade;

É possível que o franqueado possua mais de uma unidade.

Para investir numa Franquia Pinta Mundi Tintas com modelo compacto, será necessário:

Primeiramente, saber que a taxa de franquia é a partir de R$ 50 mil;

Estoque inicial: R$ 100 mil;

Necessidade de capital de giro: R$ 54 mil;

Investimentos em infraestrutura: R$ 46 mil.

Tintas MC

A franquia é a maior rede de tintas do Brasil, contendo mais de 130 unidades em todo o país. Disponibiliza tintas imobiliárias, automotivas, industriais, acessórios e ferramentas para uso profissional, além de oferecer as melhores marcas do mercado.

Além disso, a franqueadora oferece aos gestores de unidades e ao público em geral, cursos gratuitos sobre as novidades das tintas, ferramentas e técnicas. Mas em específico, ocorrem cursos gratuitos sobre as mais diferentes formas de pintura como: revitalizar madeiras, realizar correções de defeitos nas pinturas, combinação de cores e tendências de mercado, proteção e acabamento.

Por conta disso, tem a preocupação em dar a garantia de qualidade e diversidade nos produtos e serviços ofertados.

A franquia oferece alta rentabilidade, baixa complexidade nos processos, inovação na área e serviços de qualidade.

Mercadão das Tintas

A franquia é especializada em consultoria, venda e execução de tintas e pinturas, residenciais e para empresas. Está no mercado desde 2013 e possui o diferencial de ter os melhores preços de mercado e agilidade no atendimento.

Tem como lema: “levar a todos os brasileiros produtos e prestação de serviços de alta qualidade e com preço acessível.” A franquia está voltada para atender o seguinte público-alvo:

Clientes que buscam pinturas de qualidade;

Profissionais liberais como arquitetos, engenheiros, designers de interiores;

Profissionais qualificados como pintores, empreiteiros, construtoras e incorporadores;

Oficinas mecânicas e funilarias que utilizam tintas automotivas;

Empresas que buscam tintas profissionais para pinturas de mobiliário, equipamentos, entre outros.

FranPaint

Essa franquia oferece a fabricação de tintas e vernizes em toda a América Latina, há mais de 30 anos no mercado. Sendo assim, dispõe de consultoria para lojas de materiais de construção, distribuidores de tintas e vernizes, empresas prestadoras de serviço de pintura, colocação de pisos e azulejos, voltadas para a utilização de tintas para uso na construção civil.

Para tanto, seu plano de expansão em todo o território brasileiro no formato de franquias oferece uma proposta inovadora para revolucionar o setor de tintas, além de prometer lucratividade no ramo.

Apresenta como missão: “Ser uma rede de franquia sustentável para o desenvolvimento, fabricação e venda de tintas, vernizes e revestimentos com agilidade e excelente custo-benefício. A fim de ser distribuída em todo território nacional, oferecendo crescimento, rentabilidade e uma melhor qualidade de vida aos nossos franqueados, colaboradores e consumidores”.

Por fim, sabe-se que o Brasil está entre os dez melhores mercados mundiais de fabricantes de tintas. Assim, englobando todos os segmentos que fazem a utilização do produto, o setor da construção civil representa 82,7% do volume total, sendo o restante composto pelo setor automotivo e industrial.

Avalie as opções que oferecemos e reflita sobre investir neste setor que está em amplo crescimento. Apostar neste ramo com certeza é uma boa ideia para iniciar uma franquia, afinal, reformas e pequenas decorações sempre estarão na lista de tarefas do público, independente da época do ano. Assim, você terá uma carta de consumidores bastante longa!