Franquia de transporte e entrega: entenda

O mercado de franchising, geralmente, é bem diverso e conta com vários setores que possuem uma grande potencialidade de lucro. Nesse sentido, um exemplo bem relevante é o ramo de franquia de transporte e entrega, sendo um dos que mais se vale a pena investir. É exatamente sobre este setor que falaremos no post de hoje.

Para se ter noção, muitas marcas sofreram um impacto negativo por conta da pandemia da COVID-19 em 2020. Porém, as empresas desse segmento obtiveram um crescimento de 47% em relação ao ano anterior, faturando R$ 38,8 bilhões no e-commerce apenas nos primeiros 6 meses, segundo a 42ª edição do Webshooppers.

Com isso, já é possível perceber a força desse setor no mercado financeiro, sendo que, claramente, existe uma explicação simples para todo esse potencial: praticamente todas as ações que fazem a economia girar necessitam de locomoção, seja de pessoas ou de produtos.

Por exemplo, no ano passado, o desenvolvimento foi ainda maior, visto que as compras pela internet aumentaram exponencialmente ainda por conta do isolamento social. Além do mais, o serviço de delivery entrou em alta e, como consequência, o segmento de franquia de transporte e entrega ganhou mais destaque.

Postex Express

É uma rede do ramo que vem ganhando espaço com a concorrência há muitos anos, concentrando seus serviços predominantemente nas regiões Sul e Sudeste. Geralmente incluem a transferência de encomendas de vendas online e cargas fracionadas.

O investimento inicial mínimo para abrir uma unidade pode variar entre R$ 4 mil e R$ 17 mil reais. O faturamento médio mensal segue proporcional à aplicação do capital e fica entre R$ 5 mil e 25 mil reais. O prazo de retorno, por sua vez, é de 6 a 12 meses.

Flash Courier

É uma franquia de transporte e entrega que, além de levar a mercadoria até o consumidor final, também possui funções como armazenamento e logística. A marca nasceu há mais de 25 anos e, atualmente, conta com mais de 1,6 mil colaboradores diretos.

A Flash Courier é referência nacional em investimentos tecnológicos, já que preza a constante melhoria da qualidade dos seus serviços. Assim, uma das suas parcerias mais frequentes é com bancos, servindo para efetuar a entrega de cartões, como, por exemplo, do C6 Bank e do Bradesco.

A saber, o investimento inicial mínimo para se tornar um franqueado pode oscilar muito, desde R$ 10 mil até R$ 100 mil reais. O faturamento médio mensal gira em torno de R$ 50 mil reais para uma alta aplicação e o prazo de retorno costuma variar de 6 a 12 meses.

Correios

É a marca mais conhecida no Brasil quando o assunto é franquia de transporte e entrega, sendo responsável pela maioria dos envios diretos realizados pela população comum. Os Correios são de propriedade pública e pertencem ao Governo Federal e, por isso, a licitação é o único meio permissivo para abrir uma unidade.

O investimento inicial mínimo é de R$ 123 mil reais, mas com variações de até R$ 260 mil. O faturamento médio gira em torno de R$ 330 mil reais, o que evidencia um bom índice de rentabilidade. O prazo de retorno, no entanto, costuma ser de 120 meses.

3S Tecnologia

É uma rede do setor, mas que atua apenas disponibilizando rastreamento e monitoramento de encomendas, geralmente de veículos, sendo, então, uma via utilizada por empresas para proteção de cargas de grande porte.

Entretanto, a marca pode ser contratada por pessoas físicas que desejam, por alguma razão, transportar os seus automóveis particulares. Em relação ao empreendedorismo, é necessário um investimento mínimo de R$ 115 mil reais para abrir uma unidade, que conta com um prazo de retorno que varia de 18 a 30 meses.

Granero

A Granero foi uma das primeiras grandes redes de franquia de transporte e entrega do país, pois, apesar de ter aderido ao modelo de franchising um pouco mais tarde, a sua atuação no setor se iniciou há mais de 50 anos.

A marca, geralmente, é contratada para mudanças residenciais e de sedes empresariais e já possui mais de 55 unidades. Além disso, são oferecidos serviços de depósito de móveis e suporte corporativo. O investimento inicial mínimo para se associar é de R$ 200 mil reais, contando com um prazo de retorno que pode variar de 12 a 24 meses.

Por fim, escolher trabalhar com franquia de transporte e entrega pode, sim, ser algo muito interessante e rentável! Dessa forma, considere como uma opção de investimento e novo negócio sem medo!

Com base no que informamos aqui hoje, certamente será mais fácil reunir conhecimento e fazer boas pesquisas para saber, de fato, qual destas empresas será mais eficiente e rentável para o que você busca!