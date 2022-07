O negócio próprio é o sonho de muitos brasileiros em todo o país, ainda mais se for através de uma franquia baratinha. Deixar de depender do chefe e poder ampliar os horizontes de crescimento é a meta que muitos cidadãos desejam.

No entanto, a única coisa que impede que os sonhos se concretizem é a dificuldade de planejamento e orçamento. Então, vale a pena conhecer na matéria desta terça-feira (26) do Notícias Concursos algumas franquias baratinhas para investir o quanto antes.

Vale a pena investir em franquias baratinhas?

Atualmente, a situação macroeconômica é frustrante para quem vive no Brasil. Mais de 12 milhões de pessoas perderam seus empregos, segundo o IBGE. Além disso, a inflação já deve atingir 6,5% este ano e ainda crescer. Tudo isso levou muitos brasileiros a buscar novas oportunidades de ganhar dinheiro e descobrir o mundo do empreendedorismo.

Por isso, investir em franquias baratas pode ser uma boa solução. Afinal, ingressar em uma rede desse tipo de negócio ajuda a minimizar os aborrecimentos iniciais. Não é à toa que 29% dos microempreendedores acabam desistindo do negócio nos primeiros anos. Para te ajudar nesses processos, separamos algumas opções de até R$10.000 para começar.

Educação

A franquia Monitorias Reforço Escolar já conta com 60 unidades com faturamento de R$ 1 milhão. A meta para 2022 é dobrar a receita líquida e abrir até 200 unidades no país.

O investimento inicial é de R$ 8.000,00 que inclui capital de giro e taxas de franquia. Todo o trabalho é feito online e pode gerar até R$ 5.000,00 líquidos nos primeiros 30 dias.

Gigatron

A Gigatron é franqueada do setor de tecnologia e exige um investimento inicial de R$ 2.000,00. Além disso, é recomendado começar com R$ 500,00 como capital de giro. O negócio tem potencial para gerar receita líquida de até R$ 3,5 milhões por mês.

As informações foram divulgadas pelo portal profissional Money Times. Começar sua própria empresa o quanto antes com franquias baratinhas, investindo em baixo risco vale muito a pena.