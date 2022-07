Franquias de marketing digital: conheça os serviços

As franquias de marketing digital vêm ganhando muito espaço no mercado financeiro, principalmente após esse período turbulento da pandemia da COVID-19. O isolamento social, inclusive, fez com que as marcas aumentassem a oferta de serviços online e restritos ao mundo virtual.

A verdade é que o consumo por meio da internet já estava em crescimento em todo o mundo e nos mais diversos setores de franchising. Assim, o que ocorreu nos últimos três anos foi um impulsionamento em função da limitação preconizada pela quarentena.

Nesse sentido, a oferta de serviços é enorme, sendo que algumas possuem um pouco mais de destaque por serem mais buscadas pelos consumidores. Desse modo, abrir uma franquia de marketing digital confere uma gama de possibilidades para o empreendedor, dando mais autonomia para escolha do tipo de negócio com o qual possui mais afinidade.

Dessa maneira, esse caráter versátil acaba por ser um benefício diferenciado, conquistando ainda mais novos investidores. Além dos mais, outras vantagens incluem: baixo custo inicial, alta rentabilidade, curto prazo de retorno, amplo público alvo, melhores estratégias de publicidade e etc.

Criação de sites

Um dos serviços mais oferecidos por franquias de marketing digital é a elaboração e construção de websites para marcas de sucesso. Geralmente, para realizar esse feito é preciso de bastante habilidade com softwares e sistemas de programação, que não necessariamente é uma competência dos investidores.

Com isso, a busca por esse tipo de suporte costuma ser alta, contando com profissionais altamente especializados na área. Essa procura se tornou ainda mais recorrente nos últimos anos, pois, como dito, houveram muitas adaptações das empresas para inserir os seus negócios no mundo virtual, dado o isolamento social causado pela pandemia da COVID-19.

Vendas de cursos

Outro tipo de serviço que cresceu exponencialmente nesse período foi a venda de cursos online, inclusive de aprimoramento de habilidades de gestão para franquias de marketing digital. Esse é um fato curioso, pois foi uma estratégia excelente dentre as marcas do setor.

Assim, o papel do franqueado consiste basicamente em realizar a prospecção de potenciais compradores do curso e, dependendo do tipo de contrato, elaborar aulas que ensinem as estratégias aplicadas na administração do seu próprio trabalho.

No entanto, existem outros guias a partir desse modelo, sendo muito comum aqueles de caráter nutricional e voltados para o âmbito da saúde. O melhor exemplo é a venda de manuais de emagrecimento e de reeducação alimentar.

Assistência para uso de ferramentas digitais

Uma das ofertas de serviços das franquias de marketing digital de maior sucesso, é o suporte em relação à utilização propriamente dita das ferramentas presentes na internet. Isso porque, como dito anteriormente, muitos investidores não possuem habilidades próprias do ambiente virtual.

Com isso, há o apoio para o uso adequado de redes sociais e dos sites utilizados pelas empresas, principalmente aquelas de pequeno porte. Ainda, são disponibilizados treinamentos para confecção de anúncios e para a produção de conteúdo que possa aumentar o alcance dos consumidores da marca.

Criação de softwares

Além da criação de sites, as franquias de marketing digital podem elaborar softwares específicos para determinada empresa. Assim, há a resolução das questões de gestão e de administração do serviço que está sendo vendido por aquela.

Assim, é bem comum programar endereços eletrônicos que sirvam para localizar aquilo que a marca está oferecendo, de modo a aumentar o alcance de clientes e determinar um aumento do seu faturamento médio mensal e da sua lucratividade.

Consultorias

Diferentemente dos cursos, as consultorias possuem o objetivo de elaborar propostas conjuntas de melhoria a partir de demandas de clientes. Geralmente, esse serviço também é ofertado por um profissional da própria marca, mas a relação é apenas com o consumidor final e não com outro potencial investidor do ramo.

Assim, existem diagnósticos, processos observacionais e um levantamento das necessidades dos clientes, para assim, chegar a soluções efetivas. Obviamente, tudo isso é feito de forma online, mas nada impede que seja feito de maneira presencial em casos excepcionais.

O ideal é sempre manter uma boa relação entre ambos e identificar quais são as intenções do pedido da consultoria, pois somente assim a franquia de marketing digital que oferece esse serviço terá uma boa reputação no mercado.

Por fim, aposte no marketing digital se quiser ser bem posicionado em seu negócio, afinal, agora tudo é virtual e ao alcance de todos! Dessa forma, os serviços prestados pelas franquias de marketing digital são, sem dúvidas, o melhor caminho!