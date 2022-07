Franquias de RH: conheça as vantagens

Sabemos que o setor de RH nas empresas é de extrema importância. Isso porque, uma vez que a contratação e manutenção de colaboradores é fundamental para o sucesso do negócio. Por isso que hoje, nós vamos indicar as vantagens de investir em franquias de RH e, assim, terceirizar o serviço na empresa.



Para que serve uma franquia de RH?

Uma franquia de RH é a maneira mais fácil de administrar a seleção e contratação de colaboradores, bem como manter o setor e as rotinas relacionadas aos direitos e bem-estar. Além disso, é possível reduzir os custos do empreendimento, especialmente em empresas de pequeno porte.

Assim, as franquias de RH atuam diretamente no recrutamento, seleção, avaliação comportamental, treinamento, consultoria e terceirização das atividades. Por isso apresentam a possibilidade de agregar conhecimento, ferramentas e profissionais com capacitação específica na área.

Normalmente, pelo baixo custo de contratação do serviço, as franquias de RH se tornam uma excelente opção para todas as empresas, de todos os portes e nichos de operações.

Quais são as vantagens de se contratar franquias de RH?

Por estar enquadrada no setor de serviços, as franquias de RH estão em pleno crescimento no mercado, pois de acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franquias) o mercado é muito promissor neste contexto atual.

Outra vantagem, é a franquia de RH ter uma grande demanda de trabalho, pois existem milhões de empresas no Brasil e o desemprego está enorme neste ano. Assim, existem muitos lugares que podem necessitar deste tipo de franquia. Além disso, diversas pessoas que podem estar sendo recrutadas por estar buscando uma recolocação no mercado.

Sabe-se que, independente da tecnologia em expansão no país, os colaboradores serão necessários para operar com esta tecnologia. Desta forma, o setor de Recursos Humanos se torna fundamental para a empresa. Afinal, a qualificação é importante para a realização do serviço, bem como a sua motivação.

Afinal, colaboradores satisfeitos apresentam melhores resultados para a empresa.

E vale lembrar:

Outra excelente vantagem, é a possibilidade de encontrar franquias que reduzem os custos de contratação de um setor específico na empresa.

É sabido que muitas franquias deste ramo possuem modelos de negócio enxutos, podendo ser realizado até no modelo home based, o que diminui as despesas de investimento. Esses custos reduzidos podem ser repassados aos clientes e ainda apresentar grande lucratividade.

Uma vantagem relevante a ser observada é a análise do desempenho dos colaboradores. É algo que vai além do “achismo”, envolvendo instrumentos de medida, normalmente sobre as vendas. A franquia de RH pode avaliar o desempenho e atuar diretamente em treinamentos específicos para atender as necessidades da empresa.

Saiba que estes tipos de franquias não exigem conhecimento por parte do franqueado, pois os processos e metodologias são oferecidos pela franqueadora. Sem contar que já estão testados e aprovados em outras unidades e, por isso, se pode contar com toda a expertise da unidade piloto. Isso definitivamente reduz os riscos do negócio e causa maior assertividade no retorno aos clientes.

Quais são os desafios das franquias de RH?

Atuar com uma franquia de RH diz respeito a muito mais do que ser empreendedor. Isso envolve principalmente reduzir situações de conflitos, além de outras questões.

Assim, o franqueado precisa ter as seguintes características:

Saber empreender;

Ser curioso e procurar estar sempre atualizado diante da legislação;

Ser obstinado;

Ter a habilidade de ouvir;

Se identificar com o setor;

Gostar de lidar com as pessoas.

O franqueado também precisa conciliar os problemas da empresa e dos colaboradores, de forma a propor soluções que sejam adequadas para ambas as partes. Como diz o ditado: “É entender a dor e oferecer o remédio”.

Esta, acredita-se que é a parte mais complicada que existe neste negócio, mas você pode contar com o suporte da franqueadora, para aprender a gerir estas situações de forma acertada.

O franqueado também precisa estar sempre “ligado” às novas tecnologias, os processos de cada empresa, saber sobre as novas metodologias que são possíveis de aplicar na empresa, bem como as tendências de mercado. Desta forma, é possível apresentar resultados mais eficientes e personalizados.

Uma das principais pesquisas que precisa ser feita pelo franqueado, é acompanhar os estudos recentes sobre o desenvolvimento e comportamento humano, para entender a resolução dos conflitos entre empresas e colaboradores.

Por fim, agora que você já sabe por que investir em franquias de RH, faça a sua escolha e acredite que pode contribuir muito com a sua unidade franqueada!

Certamente saber gerir com perfeição a área de Recursos Humanos será o fator determinante para que seu empreendimento deslanche!