Franquias financeiras: saiba tudo – Notícias Concursos

Investir em uma franquia do setor de finanças é uma boa maneira de garantir alto nível de lucratividade e segurança quando falamos em investimento, além de poder realizar o sonho de ter um negócio próprio. Por isso que hoje, nós vamos indicar opções lucrativas de franquias financeiras. Acompanhe.

O que é uma franquia financeira?

É uma empresa que oferece soluções financeiras para os clientes. Entre as facilidades do negócio, tem-se: empréstimos consignados, consórcios, financiamentos e empréstimos pessoais. Outras opções de serviço para ofertar são os seguros pessoais, residenciais e de empresas, além de diversos tipos que não foram citados aqui.

Normalmente, as franquias financeiras possuem parcerias com diversas instituições do ramo que possibilitam ofertar as melhores opções para os clientes.

Opções lucrativas de franquias financeiras

Na sequência, apresentaremos algumas das franquias financeiras que oferecem maior lucratividade:

Ana Terra Seguros

A franquia teve origem na cidade de Constantina, no estado do Rio Grande do Sul. Está no mercado há mais de 30 anos, sempre oferecendo soluções financeiras para os clientes.

Ao franqueado, há disponível toda a estrutura e tecnologia para que ele atenda seus clientes da melhor maneira possível. Assim, na questão de seguros, possui uma variedade muito grande de opções como: automóvel, residencial, acidentes pessoais e viagens, além de oferecer serviços de consultoria financeira.

Oferece dois modelos de negócio:

Home based: que pode ser em casa ou em um escritório, com baixo investimento, necessitando apenas um computador com acesso à internet e o software disponibilizado pela franqueadora.

Standard: a ser montado em uma sala comercial, tomando por base o projeto arquitetônico disponibilizado pela franqueadora, principalmente no que se refere à identificação externa.

Além dos seguros convencionais, como automóvel e residencial, a rede também permite ao consumidor contratar coberturas de acidente pessoal e de viagens, além dos serviços de consultoria financeira.

Para investir na franquia Ana Terra Seguros, é preciso considerar os seguintes valores:

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil;

Faturamento mensal: depende do franqueado;

Previsão de retorno do investimento: entre 7 e 12 meses.

help! Loja de Crédito

A saber, a franquia é de propriedade do Banco BMG, com mais de 800 unidades em todo o Brasil. Possui foco voltado para o atendimento de clientes aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, oferecendo as mais diversas soluções financeiras.

Assim, entre os serviços oferecidos pela franqueadora, tem-se empréstimo consignado, empréstimo pessoal, antecipação de saque aniversário FGTS, cartões, seguros e máquina BMG granito.

A instituição tem como objetivo ser uma solução multisserviços para o seu público.

Dessa forma, para ser franqueado é necessário apenas conhecer sobre marketing e ter um perfil comercial. Se você quiser fazer parte, o processo é bem simplificado!

Para investir na franquia help! Loja de Crédito, é preciso considerar os seguintes valores:

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil;

Faturamento mensal: depende do franqueado;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 e 24 meses.

CredFácil

A franquia está no mercado desde 2004, conta com 700 unidades em todo o Brasil, atuando na área de empréstimos e financiamentos. Tem como missão oferecer soluções financeiras para todas as pessoas que precisam de crédito, através das instituições conveniadas, proporcionando a felicidade e realização pessoal de todos os brasileiros.

Oferece serviços de:

Primeiramente, a possibilidade de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS;

Em segundo lugar, o crédito consignado para servidores públicos estaduais, municipais e federais;

Logo após, há também o crédito pessoal no carnê para assalariados e autônomos;

Crédito pessoal para negativados;

Financiamento e refinanciamento de veículos;

Refinanciamento imobiliário;

Consórcios;

Seguros.

Entre as vantagens oferecidas aos franqueados estão as normas de padronização técnica, arquitetônica e visual para a loja, treinamentos periódicos, materiais para comunicação e captação de clientes, baixo capital de giro e custo operacional, comissões pagas diariamente, isenção de cobrança de royalties e publicidade.

Para investir na franquia CredFácil, é preciso considerar os seguintes valores:

Investimento inicial: a partir de R$ 15 mil;

Taxa de franquias: entre R$ 18 mil e R$ 30 mil;

Faturamento mensal: entre R$ 10 mil e R$ 30 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 18 meses.

Estas três opções de franquias financeiras que apresentamos neste artigo têm as características específicas de grande número de unidades no Brasil, o que possibilita perceber que são empresas com credibilidade no mercado financeiro.

Além disso, sabemos que existem muitas outras franquias com grande potencial de lucratividade e, assim, se este ramo de franquias for de seu interesse, considere as alternativas aqui apresentadas para ter um parâmetro de análise.

Por fim, pense a respeito e veja se o ramo financeiro lhe chama a atenção de fato. Certamente você encontrará público para o seu negócio, afinal, é algo essencial para a maioria das pessoas!