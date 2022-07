Franquias lucrativas online: aprenda tudo

Hoje em dia, as franquias lucrativas online são uma excelente opção para você investir. Assim você pode começar a ter êxito financeiro o mais cedo possível. Por isso que hoje, nós vamos indicar as melhores opções do mercado, além de dicas sobre como investir.

Saiba que, além de procurar uma franquia lucrativa, é preciso que seja avaliado o tipo de empresa que atenderá as necessidades do mercado, ou mesmo, se seria fácil prosperar.

Melhores franquias lucrativas online e como investir

Na sequência apresentaremos as melhores franquias lucrativas online e como investir. Aqui é tomando por base o seu baixo investimento inicial, a quantidade de franqueados e a expectativa de mercado.

RHF Talentos

A franquia oferece serviços na área de Recursos Humanos, incluindo soluções para desenvolvimento, suporte e comunicação. Possui mais de 12 anos de atuação no mercado, com mais de 50 unidades franqueadas em todo o Brasil. Este segmento de mercado encontra-se estável no momento, pois muitas empresas não possuem setor específico de RH.

Oferece ao franqueado os seguintes modelos de negócio: home office, escritório e coworking.

Para investir na franquia RHF Talentos, é preciso considerar os seguintes números:

Investimento inicial: a partir de R$ 10 mil;

Prazo médio de retorno do investimento: entre 2 e 6 meses;

Royalties: 10% sobre o faturamento mensal.

Delivery Much

A franquia possui mais de 9 anos de experiência no setor, com mais de 15 mil estabelecimentos comerciais parceiros e está presente em mais de 300 cidades.

Possui sua especificidade em relacionar clientes com serviços de restaurante, não necessitando se preocupar com o serviço de entrega, que fica sob responsabilidade do consumidor.

Sabe-se que o setor de franquias de alimentação foi o que mais cresceu nos últimos 3 anos e a tendência é permanecer crescendo. Ao franqueado cabe realizar a administração e a gestão financeira do negócio, bem como investimentos em marketing local e comercial, com os proprietários e administradores de restaurantes.

Para investir na franquia Delivery Much, é preciso considerar os seguintes números:

Investimento inicial: a partir de R$ 8 mil;

Prazo médio de retorno do investimento: em torno de 10 meses;

Royalties: 5% sobre o faturamento mensal.

Natural Vegano

A franquia atua no segmento de comercialização de produtos cosméticos e de beleza e está em amplo crescimento no Brasil. Tem total potencial de ser um negócio bem-sucedido. Possui o diferencial de apresentar selo de marca livre de testes em animais, o que é muito importante nos dias de hoje em que a sustentabilidade está se consolidando em todos os setores.

Ao franqueado, não é necessário se preocupar com estoque de produtos, pois a empresa principal se responsabiliza por toda a logística. Assim, ao realizar a venda, a marca envia o pedido ao cliente e paga 20% ao franqueado.

Para investir na franquia Natural Vegano é preciso considerar os seguintes números:

Investimento inicial: R$ 500 ao ano;

Prazo médio de retorno do investimento: não informado;

Royalties: 80% sobre o valor líquido das vendas.

Brasil Nutri Shop

A franquia é a maior rede da América Latina no ramo de franquias virtuais, atuando no ramo de suplementos alimentares. Possui mais de 200 unidades franqueadas no Brasil e em outros países da América Latina.

A marca realiza toda a logística de entrega dos produtos, cabendo ao franqueado a realização das compras e o marketing local dos produtos.

Para investir na franquia Brasil Nutri Shop é preciso considerar os seguintes números:

Saiba que o investimento inicial é sempre a partir de R$ 9 mil;

Já o prazo médio de retorno do investimento fica entre 12 e 24 meses;

Além disso, os royalties são de 20% sobre o valor líquido das vendas;

Taxa mensal: a partir de R$ 39.

Vida de Ouro

A franquia está num ramo de mercado em amplo crescimento, principalmente em serviços especializados na complementação de aposentadorias. Oferece opções de comercialização de seguros, consórcios e previdência.

Para investir na franquia Vida de Ouro é preciso considerar os seguintes números:

Primeiramente, um investimento inicial a partir de R$ 10 mil;

Em seguida, sabe-se que o prazo médio de retorno do investimento é de 12 meses;

Sobre os royalties, costuma ser 15% sobre o valor líquido das vendas.

Por fim, estas são as melhores franquias lucrativas online, dentre tantas existentes no mercado. Saiba que para ser lucrativo, é preciso que o investimento inicial seja baixo e a previsão de retorno do seja a mínima possível. Assim, você vai começar a lucrar em menor tempo.

Esperamos ter contribuído para a sua escolha, afinal, quem busca trabalhar com franquias sempre precisa de boas informações, independente da área. Dessa forma, é fundamental todo o conhecimento necessário antes de sair por aí aplicando seus investimentos, não é mesmo?