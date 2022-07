Ter o seu próprio negócio é, sem dúvida, um investimento acertado. Por isso, vem a pergunta: Você quer começar sua própria franquia ainda este ano? Se a resposta for sim, então acompanhe o post de hoje! Confira conosco hoje, quais são as 5 franquias para abrir no segundo semestre de 2022.

Confira quais são as 5 franquias para abrir no segundo semestre de 2022

Apresentaremos na sequência, 5 opções de franquias para você abrir ainda no segundo semestre de 2022 e ter muito sucesso em sua jornada como empreendedor. Acompanhe:

1. Ceopag

A franquia faz parte do ramo de meios eletrônicos de pagamento e delivery. É a união mais rentável do momento. A empresa possui foco em pequenas e médias empresas. Conta com mais de 360 unidades franqueadas, em 210 cidades de 21 estados brasileiros.

Desta forma, o serviço do franqueado é realizar a prospecção, cadastramento, delivery e atendimento às pequenas e médias empresas, que são o foco de atuação da franquia, para utilização dos meios de pagamento oferecidos.

No que se refere ao delivery, a Ceofood, possui equipe preparada com mais de 20 anos de experiência. A franquia Ceopag oferece 3 modelos de negócio para escolha do franqueado:

Home nacional: o franqueado é o único responsável para fechar os contratos.

FDA Nacional: o franqueado atuará como Master Franqueado Nacional, realizando vendas de franquias e construindo receitas sobre as vendas e produtividade gerados pelos seus franqueados. Poderá ter uma Franquia Full para realizar operações de vendas.

Para adquirir uma Franquia Ceopag é preciso que o franqueado considere os seguintes valores:

Investimento Inicial: a partir de R$ 11.500

Previsão de retorno do Investimento: entre 6 e 12 meses.

2. Café do Ponto

A franquia está no mercado desde 1954, possuindo mais de 43 unidades franqueadas em todo o Brasil. Dessa forma, procura satisfazer o cliente ao tomar um bom café e, por isso, sempre acompanha todo o processo de produção desde o plantio até o cafezinho do cliente.

Assim, possui um cardápio variado com diferentes opções de café e acompanhamentos como doces e salgados.

É um negócio seguro e rentável! A prova disso é que 1/3 dos franqueados possuem a unidade há mais de 15 anos em atuação.

Para adquirir uma Franquia Café do Ponto, é preciso que o franqueado considere os seguintes valores:

Investimento Inicial: a partir de 230 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 24 e 36 meses.

3. Mormaii Fitness

A franquia possui mais de 40 anos de história! Esta marca comercializa mais de 5 mil itens de vestuário e acessórios, tomando por base as roupas de Neoprene, entre outros tecidos.

Além disso, apresenta uma academia com a intenção de melhorar o desempenho esportivo e a capacidade física das pessoas. Então, houve o lançamento de uma metodologia de treinamento exclusiva da marca, que tem por base: pilates, treino funcional, cardio e Five Konzept

Para adquirir uma Franquia Mormaii Fitness é preciso que o franqueado considere os seguintes valores:

Investimento inicial: a partir de R$ 377 mil;

Previsão de retorno do Investimento: entre 24 e 36 meses.

4. Imaginarium

A marca surgiu em 1991, na cidade de Florianópolis, e hoje possui 220 lojas exclusivas, mais de 600 unidades franqueadas, e-commerce, marketplace e faz parte do GrupoUni.co, que detém as marcas Imaginarium, Puket, Mind e Love Brands.

Está voltada para a comercialização de presentes criativos e inovadores.

Assim, para adquirir uma franquia Imaginarium é preciso que o franqueado considere os seguintes índices como:

Primeiramente, um investimento inicial a partir de R$ 70 mil;

Logo após, a previsão de retorno do investimento, que costuma ser entre 18 e 48 meses.

5. Mahogany

A franquia Mahogany comercializa produtos cosméticos produzidos pelo Laboratório Sklean do Brasil, contendo 217 unidades franqueadas em nosso país. Assim, tem como diferencial oferecer aos clientes cosméticos de alto padrão, com embalagens exclusivas e matérias-primas vindas das mais renomadas fragrâncias internacionais.

A marca de sucesso tem como fundamentação a tecnologia, aromas marcantes e relação significativa entre preço e qualidade.

Oferece ao franqueado os seguintes modelos de negócios: quiosque, loja super light, loja de rua light, loja de shopping light plus e store.

Para adquirir uma franquia Mahogany é preciso que o franqueado considere os seguintes valores:



Antes de tudo, um investimento inicial a partir de 100 mil;

Em segundo lugar, a revisão de retorno do investimento, que tende a ser entre 24 e 48 meses.

Hoje procuramos apresentar opções de diferentes ramos de atuação, pois acreditamos que a principal definição para você que quer abrir uma franquia é escolher o ramo de atuação que você mais se identifica.

Por fim, esperamos ter contribuído para que você se torne franqueado ainda neste 2º semestre de 2022! É sempre tempo de recomeçar, planejar e mudar os rumos do seu futuro profissional! Boa sorte e bons negócios!