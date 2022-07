Fraude no cartão de crédito: como saber se alguém usou seu cartão?

Você já deve ter ouvido falar de algum tipo de fraude no cartão de crédito, certo? Elas estão se tornando mais comuns e geralmente acontecem quando alguém usa seu cartão para fazer uma compra na Internet, mas acaba em uma prática fraudulenta. Com isso, a comodidade do produto financeiro pode ser uma dor de cabeça, principalmente quando algo que não foi sua compra aparece na fatura.

Então, para saber como agir em caso de fraude no cartão de crédito e descobrir quem o usou, confira na matéria do Notícias Concursos desta sexta-feira (22). Assim, você evita problemas e se protege dos criminosos.

Fraude no cartão de crédito: como descobrir quem usou seu cartão

Descobrir quem usou seu cartão de crédito é fácil. Primeiro, você pode verificar onde a compra foi feita no extrato/fatura. Além disso, mesmo que a localização exata não apareça, é possível descobrir quem comprou em uma loja física ou pela Internet. Para fazer isso, siga estas etapas:

Entre em contato com a administradora do cartão para saber onde comprar e quanto gastar;

Caso seja detectada fraude, o próximo passo é encontrar o Procon, órgão responsável por essas exigências, em sua cidade ou região.

Para isso, é necessário ter a documentação em mãos para comprovar cobranças indevidas. Lembre-se: a administradora do cartão de crédito ou banco descartará compras e cobranças caso você não tenha pago o valor cobrado. No entanto, se o valor já tiver sido pago, você tem direito ao reembolso do valor em dobro.

O que fazer para se proteger

Por fim, para se proteger de fraudes, existem alguns pontos que você deve estar sempre atento. A primeira é nunca passar o PIN do seu cartão de crédito e evitar escrevê-lo em um lugar inseguro. Além disso, não salve ou armazene os dados do cartão em sites, mesmo que sejam confiáveis. Isso porque todos correm o risco de serem hackeados e suas informações podem acabar nas mãos de criminosos da Internet. Por fim, para evitar fraude no cartão de crédito, sempre preste atenção à sua conta. Se você notar algo suspeito, entre em contato com a instituição imediatamente.