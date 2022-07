Fuvest encerra hoje prazo para pedidos de isenção da taxa do Vestibular 2023

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) encerra nesta segunda-feira, dia 15 de julho, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023. Os interessados podem solicitar a isenção até 12h de hoje (horário de Brasília).

Os pedidos devem ser feitos virtualmente, por meio do site da Fundação. De acordo com o edital, podem fazer a solicitação de isenção ou de redução os estudantes que tenham cursado o ensino médio completo, em instituições da rede pública de ensino municipal, estadual ou federal.

Conforme estabelecido pela Fuvest, há três modalidade de benefício:

Cada candidato só poderá optar por uma modalidade, já que são exigidos documentos diferentes. Os candidatos deverão comprovar a renda estabelecida no edital. A Fuvest vai publicar o resultado dos pedidos de isenção no dia 15 de agosto.

As inscrições para o Vestibular 2023 da Universidade de São Paulo (USP) serão recebidas no período de 15 de agosto a 23 de setembro. A aplicação das provas será feita em duas fases, nos meses de dezembro e janeiro:

1ª fase: 4 de dezembro de 2022;

2ª fase: 8 e 9 de janeiro de 2023.

Além das provas gerais, alguns cursos contam também com a aplicação de provas de habilidades específicas. A aplicação desses testes está marcada para o período de 11 a 14 de janeiro.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 30 de janeiro. A Fuvest ainda não informou o número de vagas ofertadas pela USP nesta edição do processo seletivo.

Veja mais informações no site da Fuvest.

