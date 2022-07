Gestão de franquias eficiente: 5 dicas

Você tomou a decisão de expandir o seu negócio utilizando o sistema de franquias? Parabéns! Saiba que este é o investimento que mais cresce no país atualmente e que, por isso, tende a ser muito lucrativo. Neste artigo pretendemos ajudar dando dicas para gestão de franquias eficiente e, assim, contribuir com o seu sucesso.

O que é gestão de franquias eficiente?

Para que você faça uma gestão eficiente de sua empresa, é preciso ter claro que:

No sistema de franquia, há uma expansão do negócio através de réplicas de sua marca em diferentes espaços;

Você precisa ter a estratégia da marca bem estruturada, além de objetivos alinhados e definidos;

É preciso monitorar as unidades franqueadas, ajudando na gestão e tendo certeza de que os processos estão sendo replicados;

A metodologia da marca e os padrões de desempenho devem estar alinhados com a unidade piloto.

Assim, a gestão da franquia representa a união de esforços para que a empresa original seja representada pelas suas unidades. Dessa forma será possível garantir o desenvolvimento da marca em uma expansão territorial.

Saiba quais são as 5 dicas para gestão de franquias eficiente

Apresentamos na sequência, 5 dicas para que você possa gerir a sua empresa de uma forma eficaz e com excelência!

1ª Dica: Planeje e divulgue através de um manual tudo o que o franqueado precisa fazer

O franqueado precisa de um assessoramento de planejamento para reproduzir a marca em sua unidade. Assim, coloque neste manual tudo o que você quer para que se represente a marca corretamente, como:

Objetivos da marca;

Deixe claro a missão, a visão e os valores da franquia;

Detalhamento dos processos e das operações a serem realizadas;

Explicite as oportunidades e os desafios da marca.

2ª Dica: Realize investimentos em capacitação e treinamento

A capacitação e o treinamento para os franqueados serve justamente para mantê-los motivados e dentro dos objetivos que estão estabelecidos pela franqueadora.

Envolva franqueados e colaboradores nestes processos de aprendizagem e aperfeiçoamento das competências para, assim, direcionar as ações e operações. Isso vai manter a qualidade da marca em todas as atividades da unidade.

Além disso, incentive que ocorram reuniões de feedback para, assim, discutir o funcionamento da unidade, bem como os aspectos que estão dando certo e aqueles que precisam de alterações.

3ª Dica: Tenha os números das unidades franqueadas sempre na ativa

Fique atento aos indicadores de desempenho da franquia e tome decisões acertadas, principalmente para monitorar os resultados, encontrar problemas ou pontos que necessitam atenção. Isso pode garantir o seu sucesso.

A gestão financeira das unidades franqueadas é de extrema importância, uma vez que fazem parte da gestão estratégica e da administração do negócio.

Procure sempre incentivar os franqueados a não misturar o seu patrimônio pessoal com o financeiro da empresa. Caso contrário, fica muito difícil analisar os números da unidade.

Ajudar o franqueado na gestão financeira ajuda a manter o empreendimento e a reputação da marca.

4ª Dica: Busque sempre a padronização de processos e operações

É normal, com o passar do tempo de franquia, que os processos e as operações tenham uma distorção na padronização em algumas unidades. É algo comum ao ser humano, essa vontade de tentar sempre resolver os processos de forma diferenciada.

Mas fique atento, pois é preciso garantir a qualidade dos produtos oferecidos pela sua marca. A unidade franqueada precisa estar alinhada com a rede, caso contrário, o cliente perde a referência de excelência que está disposta a encontrar na empresa, o que pode causar esvaziamento dos consumidores.

Este fato, aliás, pode repercutir em várias unidades e causar sérios problemas.

Faça auditorias periódicas e busque sempre pela manutenção da qualidade dos produtos. É uma questão de expressão da marca.

5ª Dica: Tenha metas de expandir de maneira qualificada

De nada adianta você ter inúmeras unidades e não conseguir manter a uniformidade da franquia.

O primeiro quesito neste assunto, é selecionar bem os franqueados e perceber o quanto ele está qualificado para abrir uma unidade. Faça investimentos nesta seleção, em termos de qualificação, intenções, responsabilidades, interesse em seguir os processos e as operações da unidade piloto e, principalmente, verifique se ele se identifica com o ramo da franquia.

Siga as nossas dicas para uma gestão de franquias eficiente e tenha o sucesso esperado!

Para tanto, não esqueça de monitorar sempre as unidades franqueadas, pois elas precisam representar uma réplica da sua empresa original!

Assim, tenha sempre muita atenção a todos os detalhes e busque a excelência no atendimento ao consumidor para, dessa forma, não perder clientela e ter sempre destaque em seu setor de atuação!