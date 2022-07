A gestão de uma empresa deve ser feita de maneira holística, considerando que muitos fatores impactam o resultado da marca na era digital.

Gestão estratégica: análise de mercado e tecnologia

A empresa de pequeno porte deve considerar os fatores externos quando da elaboração de seus projetos. Haja vista, a volatilidade do mercado e as mudanças contínuas do fluxo de oferta e demanda.

A antecipação de demandas

Para uma empresa de pequeno porte crescer e se desenvolver no mercado atual, a gestão precisa ser feita de maneira holística considerando as necessidades atuais do cliente e atuando com antecipação de demandas. Por isso, o empreendedorismo na era digital pode ser desafiador.

As ferramentas de gestão

A adaptação de ferramentas de gestão é um ponto relevante para uma empresa de pequeno porte; já que ferramentas administrativas permitem uma análise importante sobre a viabilidade do seu produto ou serviço no mercado, bem como permitem uma análise ampla sobre o cenário atual.

A análise Swot, por exemplo, permite que o gestor entenda o parâmetro do mercado de forma ampla, considerando os diversos fatores externos que impactam os resultados de suas ações e os direcionamentos de seus fatores internos através da identificação de oportunidades e ameaças.

A tecnologia no mercado

Por isso, uma empresa de pequeno porte deve investir em tecnologia; já que a tecnologia amplia a visibilidade da marca no mercado, ao passo que traz parâmetros importantes para as decisões internas, bem como através de um sistema tecnológico é possível corroborar os estudos mercadológicos.

Sendo assim, é necessário o investimento direcionado em uma ferramenta estratégica na gestão, juntamente com outros planejamentos. Dessa forma, a empresa poderá direcionar o seu orçamento e se destacar dentro do seu nicho de atuação.

A liderança de nicho

Esse é um dos caminhos que levam uma empresa de pequeno porte à liderança de mercado, considerando que diversos fatores requerem análises constantes e acompanhamentos diversos.

Dessa forma, a empresa direciona o seu produto ou serviço e evita investimentos contraproducentes, já que, ao investir em produtos ou serviços que tendem à obsolescência, a empresa pode perder o seu lugar no mercado.

O diferencial da empresa

Por isso, analisar o mercado é fundamental para a atuação estratégica de uma empresa, assim como o investimento em tecnologia. Dessa forma, a empresa pode destacar o seu diferencial competitivo através do seu produto, através da maneira como atende ao seu cliente e da resolução que a marca pode representar no seu nicho.