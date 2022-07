A gestão de uma empresa deve ser feita desde o seu escopo inicial para o direcionamento do negócio de forma assertiva, escalável e dinâmica.

Gestão estratégica: o diferencial competitivo do empreendedor

Uma empresa de pequeno porte deve ser gerida e direcionada, tal como deve ocorrer com uma empresa de destaque no mercado. Por isso, é relevante que o empreendedor faça uma gestão estratégica desde o escopo inicial do processo.

O investimento em uma ferramenta de gestão tecnológica pode ser o diferencial competitivo da sua empresa. Por isso, é aconselhável que você invista em uma ferramenta estratégica para que direcione a sua marca no mercado de forma rentável, escalável e atualizada.

Os estudos do mercado

Os estudos mercadológicos devem ser feitos de maneira periódica, já que essa gestão é de grande valia para uma empresa de pequeno porte analisar o mercado e direcionar o seu orçamento. Visto que, de forma geral, o orçamento inicial de uma empresa de pequeno porte é curto e, por isso, não deve ser direcionado para projetos contraproducentes.

Os fatores externos

É necessário que o empreendedor analise o mercado e considere os fatores internos e externos na dinâmica atual para que alcance o seu diferencial competitivo. Sendo assim, uma ferramenta de gestão, como a análise Swot, pode ser de grande valia para o direcionamento estratégico de uma empresa, ao passo que é totalmente flexível, permitindo a adaptação ao porte e ao modelo de gestão do negócio.

O investimento em tecnologia

Através do investimento em tecnologia e do estudo de mercado, a empresa obterá métricas importantes para tomar decisões assertivas, considerando os fatores externos não controláveis e o direcionamento dos fatores internos.

A escalabilidade na era digital

Sendo assim, é fundamental para a gestão de uma empresa o acompanhamento dos seus processos desde o seu surgimento. A criação de um ciclo de melhorias contínuas ocorre de maneira orgânica numa empresa que se destaca no mercado através da escalabilidade.

Visto que, ao estudar o mercado e investir em tecnologia, naturalmente o empreendedor precisa se direcionar de forma resiliente, adaptando suas ações, ainda que estejam em andamento.

O conceito do atendimento ao cliente

Dessa forma, o atendimento ao cliente se torna um conceito empresarial, e não uma área isolada das demais; já que o cliente é atendido em todas as etapas do processo. Sendo assim, é importante que todas as empresas, independentemente do seu porte ou segmento, tenham esse conceito no seus projetos, processos internos e na cultura da gestão.