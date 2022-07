Getnet recebe inscrições para programa de estágio

A Getnet, empresa de tecnologia e soluções de pagamentos do grupo global PagoNxt, está recebendo inscrições para seu programa de estágio. Ao todo, são mais de 20 vagas abertas para interessados em trabalhar nos escritórios de Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).

Os contratados serão alocados nas áreas Tecnologia da Informação, Comercial, Finanças, RH e Qualidade, Jurídico, Marketing, Produtos e Negócios, Operações e Riscos, de modo que são elegíveis estudantes matriculados em qualquer curso de bacharelado, licenciatura e tecnólogo. É importante, no entanto, ter formatura prevista para ocorrer a partir de outubro de 2023.

Além disso, a empresa reforça que busca pessoas com perfis criativos, que desejam passar por experiências consistentes e que busquem resultados além do esperado, capazes de colocar o cliente no centro das atenções.

Durante o programa, os estagiários passarão por feedbacks e contarão com um plano de desenvolvimento pessoal. Eles participarão, ainda, da construção de projetos, treinamentos técnicos e comportamentais envolvendo metodologias ágeis, entre outras atividades que visam impulsionar seu crescimento dentro da empresa. A metodologia utilizada é dividida da seguinte forma: a experiência no trabalho representa 70% do aprendizado; a vivência com outros colegas, 20%; e os outros 10% são oriundos de cursos e treinamentos.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem vale transporte, vale refeição, vale alimentação, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, day off no dia do aniversário, programa de apoio pessoal, acesso ao Gympass, home office em dois dias da semana, campanha de vacinação, enfermeira in company, programa de acolhimento às mães e pais durante a gestação ou processo de adoção, licença maternidade de 180 dias, licença paternidade de 28 dias e isenção de coparticipação da gestante até a data provável do parto.

Como participar

Os interessados em concorrer a uma das 20 vagas oferecidas têm até 10 de agosto para se inscrever pelo site https://site.getnet.com.br/carreiras/programa-de-estagio-getnet/.