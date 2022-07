Giga Atacado abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

Uma das maiores redes do comércio atacadista no Brasil, o Giga Atacado, abre novas oportunidades de trabalho para o estado de São Paulo. As vagas exigem habilidades profissionais em áreas específicas, e para se candidatar será necessário residir nas cidades com vagas abertas pela companhia. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações necessárias para concluir seu cadastro.

Giga Atacado divulga a contratação de novos colaboradores

De origem totalmente brasileira, a empresa Giga Atacado é um destaque nacional no setor do atacado e varejo. Buscando novos colaboradores, a companhia está oferecendo oportunidades para profissionais qualificados em todo o estado de São Paulo. Para se candidatar será necessário possuir habilidades em áreas como estoque, atendimento, fiscalização, auditoria interna, depósito e armazenagem.

Além de remuneração compatível com o piso do mercado, a Giga oferece aos novos colaboradores uma série de vantagens, podendo incluir vale transporte, refeição no local, participação de lucros, estacionamento, assistência odontológica e assistência médica.

Conforme listado no site InfoJobs, a companhia possui as seguintes oportunidades para inscrição:

Líderes de Caixa — Barueri;

Operadores de Empilhadeira — Guarulhos;

Chefes de Prevenção de Perdas — Jundiaí;

Operadores de Loja — várias regiões;

Operadores de Caixa — Cotia e Barueri;

Televendas (Atendimento de clientes) — Barueri;

Auxiliares de Carga e Descarga — São Paulo;

Líderes de Hortifruti — Carapicuíba;

Chefes de Seção Hortifruti — Guarulhos.

Veja também: Americanas tem NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se inscrever a uma das funções disponíveis pela empresa Giga Atacado, os interessados devem se informar sobre todas as exigências do cargo pretendido. As inscrições podem ser finalizadas através do site de inscrições.

Saiba mais sobre as vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe do processo seletivo de grandes empresas.