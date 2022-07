Giga Atacado abre vagas de emprego; veja os cargos

Novas oportunidades de emprego estão agora disponíveis no estado de São Paulo graças a uma das maiores redes do comércio atacadista brasileiro, a Giga Atacado. Os cargos exigem habilidades profissionais em diferentes níveis hierárquicos, a residência em cidades onde a empresa tem vagas é um requisito para se candidatar. Continue acompanhando e certifique-se de ter acesso a todas as informações necessárias para concluir seu registro.

Giga Atacado abre novas oportunidades de trabalho em cidades do estado de São Paulo

A empresa totalmente brasileira Giga Atacado é líder nacional no setor de atacado. A empresa está oferecendo oportunidades para profissionais qualificados em todo o estado de São Paulo, com a intenção de aumentar ainda mais seu quadro de funcionários. Será necessário ter habilidades em áreas como atendimento, recepção, fiscalização, depósito, auditoria interna e gerenciamento para se inscrever.

Todos os contratados contam com salários fixos e várias vantagens, incluindo vale-transporte, assistência médica, refeições no local de trabalho, participação de lucro e assistência médica.

Conforme divulgado dentro da plataforma InfoJobs, as seguintes posições podem ser preenchidas dentro da companhia:

Operadores de Lojas — Cotia e Osasco;

Operadores de Caixas — Osasco e Barueri;

Operadores de Empilhadeira — São Paulo e Várzea Paulista;

Fiscais de Prevenção de Perdas — São Paulo;

Atendimento aos Clientes setor de Televendas — Cachoeirinha;

Operadores de Lojas Exclusivamente para Portadores de Deficiência — Guarulhos e Carapicuíba.

Veja também: Unidas divulga vagas de emprego pelo Brasil

Como se registrar

Os interessados que atenderem aos critérios estabelecidos na função pretendida, deverão se candidatar de forma virtual, preenchendo uma ficha que está disponível através do link de inscrições.

Quer saber mais sobre os empregos disponíveis nessa semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos abertos.