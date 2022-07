Gocil abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Gocil, maior empresa de multisserviços e segurança do Brasil, divulgou recentemente diversas oportunidades de trabalho em muitas regiões do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos, Recife, Jundiaí, Itajaí, Curitiba, Vitória, Ponta Grossa, entre outras.

Gocil tem oportunidades de trabalho em todo o Brasil

Todas as vagas são efetivas e é necessário ter experiência de 1 a 3 anos na área, assim como ensino fundamental completo. Os benefícios ofertados pela empresa são refeição no local, vale alimentação e assistência odontológica. Confira a seguir quais são os cargos divulgados:

Vigilante;

Vigilante bilíngue;

Tratorista;

Segurança Patrimonial;

Vigilante Condutor;

Recepcionista – Folguista;

Jardineiro;

Auxiliar De Serviços Gerais;

CAMAREIRA;

Vigilante Líder;

Lider De Serviços Gerais – (Hospitalar);

Fiscal De Piso;

Encarregado – Paisagismo;

Vigilante Horista;

Porteiro;

OPERADOR DE MONITORAMENTO;

Controlador De Acesso;

ASCENSORISTA;

Auxiliar De Limpeza;

Assistente Administrativo Operacional;

Técnico Eletrônico Júnior;

Auxiliar Técnico Eletrônico.

Como se candidatar

Se você se interessou por uma dessas vagas divulgadas pela empresa Gocil, acesse a página de inscrição que é feita através da plataforma InfoJobs.

Em seguida, clique sobre o seu cargo de interesse, verifique se os requisitos pedidos pela empresa são adequados para o seu perfil e, em caso positivo, o próximo passo é apertar o botão que diz “Candidatar-se” que aparece ao lado da vaga.

Após isso, caso essa seja a sua primeira visita no site, será preciso realizar um breve cadastro. Para isso, preencha o formulário com todas as informações que se pede e depois é só aguardar o contato da empresa para marcar a entrevista.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e fique por dentro dos principais processos seletivos de grandes empresas.