Goiânia terá concurso com 519 cargos temporários

Na última semana, o atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, autorizou o lançamento de um novo concurso público no município.

Assim, haverá a oferta de 519 vagas temporárias para a Secretaria Municipal de Educação. Nesse sentido, as vagas se destinam a cargos de nível superior, médio e fundamental.

Além disso, segundo o documento com publicação no Diário Oficial do município, os cargos se distribuem da seguinte maneira:

Agente de Apoio Educacional: 100 vagas;

Auxiliar de Atividades Educativas: 200 vagas;

Assistente Administrativo Educacional: 25 vagas;

Profissional de Educação II: 194 vagas, divididas entre as seguintes área de atuação:

Arte: 9 vagas;

Ciências: 9 vagas;

Educação Física: 9 vagas;

Geografia: 9 vagas;

História: 9 vagas;

Inglês: 9 vagas;

Intérprete de Libras: 9 vagas;

Matemática: 24 vagas;

Pedagogia: 87 vagas;

Português: 20 vagas.

Desse modo, poderão concorrer ao cargo de agente de apoio educacional aqueles candidatos que possuem pelo menos o ensino fundamental incompleto.

Já para as vagas de auxiliar de atividades educativas e assistente administrativo educacional, os candidatos deverão possuir ensino médio.

Veja também: Concurso PM DF 2022 começa escolha da banca do edital

Além disso, o cargo de profissional de Educação II exige nível superior na respectiva área.

O processo de contratação será temporário, portanto, ocorrerá pelo período de um ano. No entanto, é possível que se estenda por mais um ano, ou até a convocação dos candidatos aprovados no concurso para efetivos.

Contudo, ainda é necessário que se aguarde a publicação do edital oficial do certame.

Ademais, junto da seleção para a Secretaria de Educação de Goiânia, o município terá outras, confira abaixo.

Concurso para ISS Goiânia é prioridade

Vinícius Henrique Pires Alves, titular da Secretaria de Finanças do município de Goiânia, falou sobre concursos públicos. Desse modo, de acordo com ele, o certame para auditor tributário é uma prioridade para a pasta.

Assim, a expectativa é de abrir 43 vagas para o cargo, que se destinará a candidatos de nível superior.

“Mais especificamente para a Secretaria de Finanças, é prioridade total o concurso para auditor. Hoje temos uma quantidade bem pequena de auditores comparada ao que havia quando do concurso feito anos atrás. Houve uma evasão de auditores para outros municípios e órgãos, por conta de aprovação em outros processos seletivos”, relatou o mesmo.

Para evitar a saída de novos profissionais, então, a pasta vem investindo a criação de medidas para a valorização da carreira.

“É preciso não perder mais nossa mão de obra qualificada. À medida em que reestruturarmos a secretaria, para avançar em justiça fiscal e cobrar de quem deve ser cobrar, precisamos desses servidores qualificados. Por isso, há prioridade total nisso e o prefeito tem dado todo o respaldo, entendendo essa necessidade”, pontuou o secretário.

Segundo Alves, o processo de liberação do novo certame passa por análise a Secretaria Municipal de Administração (Semad). Assim, espera-se que ocorra a contratação da banca examinadora em breve.

“Acreditamos que ainda neste exercício seja contratada a banca e esta seja de renome, com experiência em concursos na área de auditoria fiscal, o que é muito importante. Assim, a população goianiense com certeza vai obter servidores de alto nível para prestar um bom trabalho ao município”, destacou o secretário.

Segundo a prefeitura, os preparativos para publicação do edital no segundo semestre deste ano estão em curso.

Último concurso foi em 2015

O último concurso para o cargo de auditor tributário da Prefeitura de Goiânia ocorreu durante o ano de 2015. Na época, então foram 30 vagas para candidatos com nível superior nas áreas de Administração, Administração Pública e Administração de Empresas.

A remuneração inicial para o cargo era de R$ 10.558,84 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Veja também: Concurso Polícia Civil PC RO abre o edital com 319 vagas

Ademais, o concurso contou com Universidade Federal de Goiás (UFG) como banca organizadora. Portanto, o certame teve uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 110 questões de:



Língua Portuguesa;

Matemática;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática;

Geografia;

Economia;

Finanças Públicas;

Administração Pública;

Auditoria;

Contabilidade Geral e das Instituições Financeiras;

Direito Administrativo;

Direito Civil;

Direito Constitucional;

Direito Empresarial;

Direito Penal;

Direito Tributário;

Legislação Tributária Municipal.

Desse modo, é importante que os candidatos para o próximo concurso se atentem a estas provas.

Concurso para Guarda em Goiânia também terá edital

De acordo com o comandante Wellington Paranhos, o edital para realização do concurso já tem autorização do prefeito. Assim, este deverá contar com a oferta de 700 vagas ainda este ano.

Através de suas redes sociais, o comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) declarou: “Autorizado 700 vagas para o cargo GCM1 – 3ª Classe. Edital será publicado no segundo semestre.”

Recentemente, o prefeito de Goiânia anunciou a oferta de 600 vagas para o cargo. Contudo, de acordo com o comandante, o número de vagas será maior.

Com a liberação, portanto, espera-se que em breve haja uma comissão organizadora para iniciar o processo de contratação da banca. Com esta etapa, deverá ocorrer a publicação do edital do novo certame.

Segundo o anúncio do prefeito, as vagas seriam para o cargo de agente, de nível superior.

Assim, a fim de concorrer a uma das vagas, será necessário que o candidato possuam curso superior, independente já área de formação. Até o momento, não é possível contar com maiores informações sobre salários e jornada de trabalho.

Último concurso foi em 2005

O último concurso no município para o cargo ocorreu durante ano de 2005. Na época, então, foram 1.000 vagas, ou seja, sendo 900 para candidatos do sexo masculino e 100 para o sexo feminino.

Ademais, o salário daquele ano para o cargo era de R$ 584,64. Contudo, atualmente este valor deverá ser bem maior, considerando as correções monetárias.

Veja também: Prefeitura de Urucará – AM abre Concurso público para nível superior

Durante o evento, portanto, os candidatos passaram pelas seguintes etapas

Prova Objetiva : com nível de conhecimento e grau de complexidade compatível com a escolaridade e atribuições para o cargo, possuindo caráter eliminatório e classificatório;

: com nível de conhecimento e grau de complexidade compatível com a escolaridade e atribuições para o cargo, possuindo caráter eliminatório e classificatório; Avaliação Médica : de caráter eliminatório para os candidatos que foram classificados na 1ª etapa seletiva;

: de caráter eliminatório para os candidatos que foram classificados na 1ª etapa seletiva; Prova de Capacidade Física: de caráter eliminatório para todos os candidatos aptos na 2ª etapa;

de caráter eliminatório para todos os candidatos aptos na 2ª etapa; Avaliação Psicológica: de caráter eliminatório, para todos os candidatos aptos na 3ª etapa.

Assim, é importante que futuros candidatos analisem estes exames. Desse modo, é possível conferir formas de avaliação, por exemplo.