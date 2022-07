Google anuncia oferta de 500 mil bolsas de estudos para cursos em tecnologia

O Google recebe inscrições para seleção estudantes com interesse na área de tecnologia para 500 mil bolsas de estudo em cursos afins. De acordo com a empresa, o objetivo é formar profissionais em áreas com alta demanda no mercado de trabalho.

Nesse sentido, na primeira etapa, a oferta do Google é de 30 mil bolsas para os cursos da área de tecnologia: Suporte de TI, Análise de dados, Gerenciamento de Projetos e Design UX. Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 13 de julho.

Para se candidatar a uma bolsa, é preciso realizar um cadastro no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), parceiro do Google na iniciativa, por meio do Portal CIEE.

Das 30 mil bolsas ofertadas inicialmente, 2 mil serão reservadas para pessoas transexuais. O objetivo do Google é incentivar a inclusão social e no mercado de trabalho.

De acordo com a empresa, os quatro cursos disponíveis contam com carga horária de cerca de 200 horas de aulas cada um. O curso é feito virtualmente, de modo que cada aluno pode escolher o seu ritmo para acompanhar as aulas.

Conforme orientações do CIEE, a recomendação é de que os alunos reservem cerca de 1h30 por dia para concluir o curso nos seis meses em que ele ficará disponível. Os alunos que concluírem o curso receberão um certificado da Coursera.

A seleção dos inscritos será feita através do CIEE One. A plataforma reúne testes para os interessados entenderem se o seu perfil combina com o perfil do curso. Desse modo, deve haver pontos de congruência entre o curso e o que deseja o candidato. Após se candidatar, o estudante deverá aguardar resposta.

