governo admite que fila não permanecerá zerada

A fila de espera para entrada no Auxílio Brasil será oficialmente zerada no próximo mês de agosto. Logo depois da promulgação da chamada PEC dos Benefícios na noite desta quinta-feira (14), membros do Governo Federal sinalizaram que poderão inserir mais de 2 milhões de pessoas de uma só vez nas próximas semanas.

Seja como for, a fila não deverá permanecer zerada nos meses seguintes. De acordo com informações de bastidores colhidas pela imprensa, membros do Ministério da Cidadania já admitem que o fenômeno voltará a ser um problema este ano. Afinal de contas, a tendência natural é que mais pessoas queiram entrar no programa social.

A PEC dos Benefícios, que foi aprovada em dois turnos no Senado e na Câmara dos Deputados, não faz nenhuma indicação de obrigatoriedade para que o Governo Federal mantenha a fila de espera para o Auxílio Brasil zerada. Assim, o Ministério da Cidadania pode escolher se zera ou não a fila. Eles adiantaram que querem acabar com a espera, mas apenas em agosto.

O fenômeno em questão já aconteceu uma vez neste ano de 2022. No último mês de janeiro, o Ministério da Cidadania anunciou que conseguiu zerar a fila de espera para entrada no programa social. Eles inseriram de uma só vez mais de 3,5 milhões de pessoas, mas a lista voltou a crescer já a partir do mês de fevereiro.

Há indícios de que o fenômeno poderá se repetir neste segundo semestre. Várias capitais brasileiras estão registrando longas filas em postos físicos do Cadúnico nas últimas semanas. Ao menos uma parte dessas pessoas querem fazer parte do Auxílio Brasil. Dessa forma, a demanda reprimida só deve começar a ser sentida daqui a alguns meses, o que poderia fazer a fila de espera crescer.

O que é a fila de espera do Auxílio Brasil?

O Governo Federal explica que uma fila de espera para um programa social se forma quando o número de cidadãos aptos ao recebimento de determinado benefício é maior do que a quantidade de vagas disponíveis para eles.

No caso específico do Auxílio Brasil, o Governo Federal tem dinheiro disponível para fazer pagamentos mínimos de R$ 400 por mês para algo em torno de 18 milhões de usuários. Algumas vezes um pouco mais, outras vezes um pouco menos.

Com o aumento de arrecadação para este segundo semestre, o Governo poderá inserir mais pessoas em agosto, mas não se sabe o que pode acontecer a partir de setembro. Aos usuários, é preciso esperar para ter uma noção do processo.

Outros problemas para o Governo

Como se a fila de espera não fosse por si só um grande problema para o Governo Federal, eles ainda precisam prestar atenção em outro: é a fila para a fila de espera. Trata-se de um novo fenômeno que indica que ainda mais pessoas podem estar esperando por uma vaga.

A fila para a fila de espera reúne os brasileiros que estão tentando entrar no Cadúnico, mas que ainda não conseguiram. Há casos de cidadãos que demoram para conseguir um atendimento em um Centro de Referência Social (CRAS), por exemplo.

Além disso, também existem situações em que o indivíduo até consegue entrar no Cadúnico, mas precisa esperar até que o sistema atualize e ele entre de fato na fila de espera. O Ministério da Cidadania afirma que não acompanha os dados da fila para a fila de espera.