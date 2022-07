Governo de Alagoas reconhece situação de emergência pelas chuvas em Igaci

Município está com cerca de 10 mil moradores da zona rural com dificuldades de locomoção

O Governo de Alagoas reconheceu a situação emergencial do município de Igaci, devido às chuvas que caem na região. Com a medida, o estado sobe para 57 municípios necessitando de apoio desde maio, quando começaram os estragos causados pelas enchentes. Igaci está com cerca de 10 mil pessoas com dificuldades de locomoção na zona rural, pois as estradas vicinais estão intransitáveis, além disso o município registra 10 pessoas desabrigadas e 17 desalojados.

Segundo a Prefeitura de Igaci, devido ao grande volume de chuvas que caíram em todo território do município principalmente nos meses de maio, junho e julho totalizando um acumulado de mais de 800 mm de chuva nesse período, se faz necessário decretar a situação de emergência na cidade, tendo em vista todo o prejuízo econômico e transtorno social causado pelas chuvas intensas, enxurradas, deslizamentos, quedas de árvores, desabamento de residência, inundações de imóveis e estradas e pontes danificadas. Essas famílias estão em dificuldade de acesso aos serviços básicos como atendimento médico, acesso à água potável e alimentos básicos.

Em todo o estado, passa de 68 mil o número de pessoas desalojadas e desabrigadas pelas chuvas, sendo 52.855 pessoas desalojadas e 15.418 pessoas desabrigadas. Seis mortes foram registradas, segundo o último boletim da Defesa Civil.