governo define calendário completo de pagamentos

Estão oficialmente divulgadas as datas de pagamentos do programa auxílio-taxista. Como o nome já indica, trata-se de um projeto que prevê liberações para motoristas de táxi de todo o Brasil, que estejam passando por dificuldades por causa dos últimos aumentos nos preços dos combustíveis.

Confira as datas

1ª Parcela – 16 de agosto;

2ª Parcela – 16 de agosto;

3ª, 4ª, 5ª e 6ª Parcelas – entre setembro e dezembro deste ano.

Note que os dois primeiros pagamentos acontecerão logo no próximo dia 16 de agosto. Os taxistas poderão receber os valores dobrados nesta data. O Ministério do Trabalho ainda não divulgou a forma de repasse para este público.

Começa justamente nesta segunda-feira (25), o prazo para que as prefeituras enviem as informações dos taxistas cadastrados no município para o Ministério da Cidadania. As gestões municipais têm até o próximo dia 31 de julho para realizar o envio.

As prefeituras que perderem o prazo, terão uma nova chance de enviar as informações até 15 de agosto. A seguir, veja o calendário de pagamentos para os taxistas de cidades em que as prefeituras só enviarão os dados em um segundo momento:

1ª Parcela – 30 de agosto;

2ª Parcela – 30 de agosto;

3ª, 4ª, 5ª e 6ª Parcelas – entre setembro e dezembro deste ano.

Segundo as informações do Ministério do Trabalho, a ideia é atender os trabalhadores que atuam com táxis e que estejam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em dia. Além disso, é necessário que a prefeitura envie os dados de maneira correta para que a pasta possa fazer a checagem dentro dos prazos estipulados.

Preciso me inscrever?

Não. Conforme informações do Governo Federal, não é necessário se inscrever de maneira direta para receber o valor do auxílio-taxista. O processo de seleção considera apenas as informações enviadas pelas prefeituras.

A partir dos dados, o Governo Federal fará uma espécie de peneira para saber quantos e quais motoristas de táxis poderão receber o novo benefício. Serão seis parcelas pagas entre os meses de agosto e dezembro deste ano.

Qual é o valor?

O Governo Federal ainda não definiu os valores para os pagamentos do auxílio-taxista. O patamar ainda não foi definido porque o Ministério do Trabalho ainda não sabe exatamente quantos taxistas poderão receber o benefício neste segundo semestre.

Informações de bastidores dão conta de que uma ala do Governo Federal acredita que poderá pagar algo em torno de R$ 200. Caso o número de taxistas aptos ao recebimento do benefício for menor do que o esperado, o valor chegará a R$ 1 mil.

Auxílios da PEC

Vale sempre lembrar que o auxílio-taxista foi aprovado pelo Congresso Nacional dentro do conjunto de propostas da PEC dos Benefícios. O texto já passou pelas aprovações em dois turnos tanto no Senado, como também na Câmara dos Deputados.

Além do auxílio-taxista, o texto prevê também os pagamentos de um Pix Caminhoneiro de R$ 1 mil entre os meses de agosto e dezembro. Há ainda indicações para aumentos de valores de programas que já existem, como o Auxílio Brasil e o vale-gás nacional.