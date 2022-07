Governo estabelece prazo para a seleção

O Ministério do Trabalho analisa nesta semana os dados registrados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O motivo: eles querem encontrar os nomes de caminhoneiros que estejam aptos ao recebimento do Pix de R$ 1 mil, que será enviado em seis repasses até o final deste ano. O prazo para a seleção é 31 de maio.

Você não leu errado. O prazo que o Governo estabeleceu para a seleção já passou. Eles analisarão apenas as informações dos caminhoneiros que se inscreveram nesta lista até o dia 31 de maio, de modo que os trabalhadores que entraram no sistema depois deste prazo, não poderão ser selecionados, mesmo que se encaixem nas regras.

Este sistema de seleção naturalmente provoca reclamações por parte dos caminhoneiros, que podem achar que o processo seria injusto. Afinal de contas, o Governo Federal está fazendo a seleção através de uma lista que muitos trabalhadores sequer conheciam. Eles nem chegaram a ser avisados que precisavam entrar no sistema.

De todo modo, o Governo Federal se defende afirmando que o processo poderá impedir a realização de golpes com o dinheiro do benefício. O Ministério do Trabalho teme que a liberação de uma inscrição pudesse atrair golpistas para tentar burlar as regras gerais do novo programa. Ao pegar os dados que já existiam antes do anúncio do projeto, o Planalto espera encontrar apenas verdadeiros caminhoneiros.

O sistema em questão já teve validade no Auxílio Emergencial do Governo Federal. Ainda em 2020, o Ministério da Cidadania abriu uma inscrição para entrada no programa. Nos anos seguintes, o Planalto pagou ao menos duas novas versões do projeto, mas não abriu novas inscrições, e manteve a seleção com base nas informações do primeiro envio.

O Auxílio Brasil

No Auxílio Brasil, o sistema de seleção é diferente. Embora não exista um processo direto de inscrição para o programa social, as pessoas que ainda não estão no Cadúnico, ainda têm a chance de entrar na lista, caso precisem.

A entrada no sistema acontece de maneira constante, de modo que o cidadão pode se dirigir para o local indicado pela sua prefeitura para entrar na lista a qualquer momento. O processo favorece as pessoas que passam por uma queda de renda e precisam de uma ajuda de maneira repentina.

Hoje, estima-se que pouco mais de 18,13 milhões estejam aptos ao recebimento do programa Auxílio Brasil. O Governo pretende elevar o número para a casa dos 20 milhões em agosto, e com o sistema contínuo de seleção, a lista pode seguir crescendo nos meses seguintes.

O Pix Caminhoneiro

O Governo Federal ainda não divulgou oficialmente a lista de cidadãos que poderão receber o dinheiro do Pix Caminhoneiro. Como dito, o Ministério do Trabalho ainda está analisando a lista da ANTT.

Embora não exista um prazo para a divulgação dos nomes, o Governo Federal já adiantou o calendário de pagamentos para os caminhoneiros. Os dois primeiros repasses acontecerão no próximo dia 9 de agosto. Veja abaixo:

1ª Parcela: 9 de agosto;

2ª Parcela: 9 de agosto;

3ª Parcela: 24 de setembro;

4ª Parcela: 22 de outubro;

5ª Parcela: 26 de novembro;

6ª Parcela: 17 de dezembro.