Governo inicia entrega dos novos cartões do programa

Desde o final do último mês de junho, o Governo Federal iniciou o processo de entrega dos novos cartões do Auxílio Brasil. Sem fazer alarde, o Ministério da Cidadania começou a entregar pouco mais de 3,2 milhões de dispositivos para os usuários do programa. Parte deles já foi entregue, e a outra parte será enviada nos próximos dias.

Segundo o Governo Federal, a entrega dos cartões do Auxílio Brasil obedecerá uma série de etapas, de modo que nem todo mundo conseguirá receber todos os dispositivos de uma só vez. Neste primeiro momento, as entregas estão acontecendo apenas para os usuários que entraram no programa entre os meses de janeiro e junho deste ano.

Para as pessoas que já estavam no benefício desde o ano passado, ainda não há previsão de entrega dos novos cartões. No entanto, os cidadãos deste grupo podem seguir movimentando o dinheiro do Auxílio Brasil com o cartão do antigo Bolsa Família. Há ainda a possibilidade de usar o saldo através do app do Caixa Tem.

De todo modo, o Governo Federal garante que todos os mais de 18 milhões de usuários que fazem parte do Auxílio Brasil poderão receber o cartão em algum momento. Ao todo, o Planalto pretende gastar mais de R$ 130 milhões com as confecções. Ainda não há uma data para que o poder executivo conclua o processo de entrega.

O Governo Federal também confirmou que os novos cartões já estão sendo enviados com chips. Dessa forma, os cidadãos terão a possibilidade não apenas de usar o dispositivo para saques em caixas eletrônicos, mas também de realizar compras com o sistema de cartão de débito, algo que não era possível até este momento.

Como saber se vou receber o cartão?

Segundo informações do Ministério da Cidadania, não há necessidade de solicitar o cartão do Auxílio Brasil. Em tese, o Governo Federal está realizando os envios de forma gradual, ou seja, algumas pessoas pegarão o dispositivo antes e outras terão que esperar um pouco mais.

Assim, não é preciso ter pressa. Como dito, quem não tem o dispositivo ainda, poderá usar o cartão do antigo Bolsa Família ou mesmo o app do Caixa Tem para movimentar o saldo do benefício neste momento. Nesse sentido, não há previsão de mudança.

De qualquer forma, qualquer cidadão que tenha alguma dúvida sobre a questão dos cartões, pode ligar para o número 4004 -0104, caso resida em capitais ou regiões metropolitanas. Para as demais localidades, o número de contato é o 0800 1040104.

Polêmica com o Auxílio Brasil

Vale lembrar que a entrega dos cartões do Auxílio Brasil que teve início na última semana de junho, ainda gera certa polêmica no meio político. Alguns parlamentares ainda questionam, por meios judiciais, a entrega dos dispositivos.

Até aqui, ao menos dois grupos de parlamentares entraram com representações oficiais no Tribunal de Contas da União (TCU). Eles são contra a decisão do Governo Federal de entregar novos cartões para os usuários do Auxílio Brasil neste momento.

Os parlamentares alegam que a medida do poder executivo seria apenas fruto de uma necessidade eleitoral. O Governo Federal ainda não comentou oficialmente as representações ao TCU, mas membros do Planalto afirmam que as medidas não representam nenhum interesse nas eleições.