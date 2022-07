Governo Ronaldo Lopes assegura pagamento do novo salario para agentes de saúde

Medida anunciada pelo Secretário Epitácio Correia durante encontro com Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle de Endemias

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo vai pagar o piso nacional para Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), conforme anunciou o Secretário de Saúde Epitácio Correia nesta segunda-feira, 11.

“A gente estava acompanhando toda a tramitação da proposta do governo federal no Congresso e mais recentemente, o Ministério da Saúde emitiu as portarias sobre o repasse para as duas categorias”, explica o gestor da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Para que o ganho salarial chegue aos trabalhadores e trabalhadoras, Ronaldo Lopes determinou a elaboração da regulamentação para análise e aprovação do Poder Legislativo Municipal, ajuste necessário para que a iniciativa passe a vigorar em Penedo.

O apoio da gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo aos agentes de saúde, como são conhecidos, foi comunicado durante encontro regional de ACS e ACE, evento realizado no Theatro Sete de Setembro com apoio da Prefeitura de Penedo.

Epitácio Correia divulgou a boa notícia em seu pronunciamento, frisando que a vitória merece ser comemorada e parabenizando os agentes pelo avanço que tem data retroativa, conforme calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Assim que a alteração estiver regulamentada em Penedo, quem atua como ACS receberá o complemento do piso nacional referente aos meses de maio e junho e quem trabalha como ACE tem retroativo a partir de junho.

No final de julho, as duas categorias receberão integralmente o novo piso nacional, no valor de dois salários mínimos.

Texto e fotos – Fernando Vinícius/jornalista Secom PMP