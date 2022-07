Grupo Algar abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

O Grupo Algar divulgou recentemente várias oportunidades de trabalho em diversas partes do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, Uberlândia, Brasília, Dois Vizinhos, Lajeado, Santarém, Caxias do Sul, Salvador, Uberaba, Belo Horizonte, Florianópolis, Itajaí, entre outras.

Grupo Algar tem oportunidades de emprego no Brasil todo

Nem todas as vagas requerem experiencia anterior, mas é preciso ter Ensino Médio completo ou estar cursando no caso do Jovem Aprendiz. Além disso, as oportunidades são abertas para pessoas com deficiência e algumas tem a possibilidade de trabalhar em Home Office.

Alguns benefícios que a empresa oferta: vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, vale alimentação e auxílio creche. Confira a seguir quais são os cargos disponíveis:

Jovem Aprendiz PCD;

Analista De Processos Pleno;

Oficial De Rede;

Operador Jr;

Analista De Suporte Júnior;

Técnico(A) De Telecom;

Auxiliar Técnico Em Rede;

Técnico(A) De Telecomunicação;

Vistoriador De Rede;

Técnico De Suporte Jr;

Assistente De Suporte Técnico;

Videomaker;

Técnico Telecom Cliente;

Auxiliar Em Rede – Gpon;

Analista Suporte Ao Linux E Hardware;

Técnico De Reparo Óptico;

Instalador E Reparador De Redes;

Assistente De Operações;

Profissionais Em Telecomunicações;

Analista De Dados;

Atendimento Ao Cliente Com Foco Em Vendas;

Assistente Administrativo (PCD);

Analista De Infraestrutura De Ti;

Formador De Call Center.

Como se candidatar

Para efetuar a sua candidatura para um dos cargos divulgados pelo Grupo Algar, é preciso acessar o site de inscrição do InfoJobs.

Em seguida, clique sobre a vaga de interesse, observe se o seu perfil é adequado para ela e se for, basta apertar o botão “Candidatar-se”.

