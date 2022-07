Grupo BIG anuncia NOVAS vagas de emprego pelo país

Uma das maiores redes varejistas do Brasil, o Grupo BIG, está anunciando novas vagas de emprego. As posições abrangem uma variedade de níveis organizacionais dentro da empresa, portanto, será necessário que qualquer pessoa interessada se identifique com o perfil e atenda a todos os critérios aplicáveis antes de se inscrever. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações necessárias.

Grupo BIG contrata novos profissionais em cidades do Brasil

O Grupo BIG está presente em mais de quinze estados e tem pouco mais de trezentas unidades espalhadas por várias regiões. A rede opera em duas áreas: o setor de varejo e postos de gasolina.

Possuindo novas posições de emprego, o grupo está contratando profissionais que se encaixam no perfil da empresa e morem em regiões com oportunidades disponíveis. Os requisitos para cada função devem ser revisados antes de enviar uma inscrição, pois podem mudar dependendo da área de responsabilidade.

Candidatos de qualquer raça, gênero, etnia, cor, religião, orientação sexual ou deficiência física são elegíveis para se candidatar a quaisquer posições em aberto, e a discriminação de qualquer tipo não é tolerada em nenhum dos setores em que trabalham.

Veja algumas das posições disponíveis segundo informações retiradas do site InfoJobs:

Frentes de Caixa — Curitiba;

Auxiliares para o setor de Perecíveis — Osasco;

Operadores de Caixa — Guarapuava;

Auxiliares de Televendas — Guará;

Operadores de Lojas — Rebouças.

Como se inscrever

Os interessados em fazer parte do Grupo BIG, devem atender aos critérios mínimos e se candidatar de forma online através do link de inscrições.

