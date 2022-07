Grupo Boticário abre vagas de emprego pelo país

O Grupo Boticário, divulgou vagas disponíveis para contratação na empresa. Os cargos ofertados requerem qualificações para aqueles que se dispuserem a concorrer a uma das vagas. Veja abaixo o quadro de oportunidades divulgado e confira como realizar inscrição.

Grupo Boticário anuncia oportunidades de trabalho na empresa

O Grupo Boticário, que teve sua trajetória iniciada com uma pequena farmácia de manipulação em meados de 1977, atualmente é uma das líderes no mercado de cosméticos brasileiro.

A empresa já conta com uma equipe de mais de sete mil funcionários distribuídos por todo o país, e oferece benefícios como plano médico, vale alimentação, vale transporte, auxílio combustível, ajuda de custo, celular corporativo e comissões. Por meio da plataforma de oportunidades profissionais InfoJobs, a instituição anunciou novas vagas, confira abaixo.

Gerente de Loja (Brasília);

Analista Comercial Jr (Fortaleza);

Consultor de Vendas (Fortaleza);

Consultor Porta a Porta (Belo Horizonte);

Promotor Externo (Ipatinga);

Caixa – Vaga para PCD (Blumenau);

Consultor de Vendas – Vaga para PCD (Curitiba);

Assistente de Recrutamento e Seleção (Belo Horizonte);

Aux de Serviços Diversos – Vaga para PCD (Taguatinga);

Assistente de Telemarketing (Belo Horizonte);

Consultor de Campo (Salvador);

Vendas de Cosméticos (Belo Horizonte).

Veja também: Habibs tem NOVAS vagas de emprego no país

Candidate-se

As oportunidades publicadas pelo Grupo Boticário possuem tempo determinado para estarem à disposição para inscrição. Os interessados devem conferir quais são as qualificações ou requisitos necessários para cada cargo com vaga disponível. Para obter mais informações acerca da instituição, das funções e vagas ofertadas e para realizar o cadastro do currículo, acesse o link de participante.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos.