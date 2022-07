Grupo Boticário divulga vagas de emprego pelo Brasil

O Grupo Boticário divulgou há poucas semanas algumas oportunidades de trabalho em várias regiões do país, como por exemplo, Florianópolis, Joinville, Belo Horizonte, São Paulo, Olinda, Piracicaba, São José do Rio Preto, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa e outras. Confira como se inscrever.

Grupo Boticário tem oportunidades de trabalho pelo país

Existem muitas vagas para pessoas com deficiência e a empresa também oferta diversos benefícios como: vale transporte, plano de saúde, vale alimentação, plano odontológico, seguro de vida e comissões. Leia a seguir quais são os cargos divulgados:

Auxiliar De Compras;

Promotor Externo (Porta À Porta);

Assistente De Recursos Humanos;

Caixa – PCD;

Auxiliar De Almoxarifado/Estoquista;

Consultor De Campo;

Operador De Caixa;

Consultor Externo;

Vendedor;

Curador(A) De Vendas;

Assistente De Call Center Ativo;

Consultor De Vendas PCD;

Supervisor (A) De Campo;

Estoquista PCD;

Atendente De Telemarketing;

Gerente De Loja;

Atendente De Cafeteria;

Analista Comercial Júnior;

Vendedor De Loja;

Auxiliar De TI;

Consultor De Venda Direta;

Gerente Comercial Regional;

Consultor Porta A Porta;

Supervisor De Logística;

Vendas De Cosméticos.

Como se candidatar

Se você deseja fazer parte do Grupo Boticário que está atuando no Brasil desde 1977, então não perca tempo e acesse o site de inscrição.

Em seguida, encontre o cargo desejado, faça a leitura com cuidado dos requisitos necessários para esta função e se o seu perfil for compatível clique no botão que diz “Candidatar-se”.

