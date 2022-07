Grupo Boticário tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

O Grupo Boticário anunciou novos cargos que estão abertos para inscrição na empresa. Os empregos que estão sendo oferecidos exigem qualificações para aqueles que estão dispostos a se candidatar a uma das vagas. Veja a lista de oportunidades abaixo e siga as instruções para enviar uma inscrição.

Grupo Boticário está contratando novos colaboradores em cidades do Brasil

O Grupo Boticário, cuja história começou em meados de 1977 com uma pequena farmácia para manipulação, é atualmente um dos líderes de mercado na indústria brasileira de cosméticos. A companhia está presente em várias regiões do país e conta com uma equipe altamente qualificada em todos os setores de atuação.

Além de salários acima da média do mercado, todos os colaboradores contam com uma série de vantagens, incluindo descontos em produtos, bônus anual, Day off no aniversário, licença parental entendia, auxílio creche ou babá, Gympass, previdência privada, seguro de vida, plano odontológico, plano de saúde, auxílio Pet, vale refeição e vale alimentação com bônus no fim de ano.

Veja as vagas e regiões divulgadas pela companhia:

Assistentes de Relacionamento — Trabalho Remoto;

Assistentes de Logística — Goiânia;

Auxiliares de Qualidade — São José dos Pinhais, Varginha e Curitiba;

Auxiliares de Vendas — Curitiba e Vila Velha;

Caixa — Exclusivamente para portadores de Deficiência — São Paulo;

Consultores de Beleza — Foz do Iguaçu, Cuiabá, Campo Grande, Joinville e diversas outras regiões;

Especialistas em Arquitetura e Soluções — Trabalho Remoto.

Veja também: Reckitt abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Como se inscrever

Os interessados em fazer parte do Grupo Boticário, devem atender às exigências mínimas e residir em cidades com vagas abertas. Para se inscrever basta acessar o link de inscrições e clicar na vaga que pretende preencher.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.