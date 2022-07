Grupo educacional oferta oficina gratuita de redação para o Enem 2022

Os estudantes que estão em fase de preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 poderão acompanhar a partir do dia 12 de julho oficinas gratuitas voltadas para a prova de redação. A oficina é aberta e ofertada pelo grupo Stoodi.

Os interessados em acompanhar as oficinas deverão realizar a inscrição no evento por meio da plataforma da oficina. As inscrições e a participação são gratuitas.

Ao todo, a oficina de redação contará com três encontros, sendo o primeiro previsto para o dia 12 de julho. De acordo com o cronograma, as lives acontecerão toda terça-feira, às 19h. Os inscritos acompanharão nesses três encontros aulas e atividades práticas sobre tópicos essenciais para uma boa construção da redação.

A oficina está em sua 2ª edição e apresenta uma proposta de que o processo de escrita de uma redação é semelhante ao processo de preparar uma refeição. Nesse sentido, os temas de cada encontro seguem a mesma temática “Programa de receitas”. Desse modo, os três encontros contam com os seguintes temas:

Episódio 1: Pão – a base de tudo (projeto de redação)

Episódio 2: Broa de fubá – receita de família (gênero dissertativo-argumentativo)

Episódio 3: Risoto de limão siciliano (inserção de dados e citações filosóficas)

De acordo com o Stoodi, ao final da oficina, os estudantes poderão enviar uma redação para que a equipe analise. Assim, aqueles que obtiverem as melhores notas poderão concorrer a uma bolsa de estudos.

Veja mais informações na página da oficina.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicentro abre prazo para envio de pedidos de isenção de taxa de inscrição referente ao PAC 2022; saiba mais.